Para Edgardo Castro sería una falta de respeto adelantar elecciones en Honduras

Radio América. Para el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro, sería como una falta de respeto adelantar las elecciones, al indicar que ya existe una programación en los partidos políticos con el objetivo de que fuera bajo condiciones económicas diferentes.

Según sus declaraciones, esto también es para no dañar las economías de los institutos políticos y la del país. “Por lo tanto eso de querer apresurar las elecciones anticipadamente yo no le veo ningún objetivo y nosotros como Partido Libre no creemos conveniente”, consideró el congresista opositor.

Castro informó que “ya existe una calendarización para que los partidos estén mas fortalecidos y que además, no haya permanentemente cuatro años de campañas políticas en el país como se ha acostumbrado y eso hay que pararlo”.

Acto seguido, el “Chele Castro”, subrayó que el país está para recuperarlo económicamente, pero no para estarlo desgastando en política por los partidos tradicionales. “Basta ya es una falta de respeto seguir insistiendo en que haya cuatro años de políticas en Honduras”, remarcó el parlamentario.

Para Castro es mejor estar pensando en construir hospitales y no en armas de guerra, cuando esta debe ser contra el hambre, en los problemas de injusticia, y no en procesos electorales permanentes.