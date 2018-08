Diputado Edgardo Castro: si hay gente del Poder Ciudadano metido en corrupción que vayan presos

Radio América. A raíz de los aseguramientos realizados este día por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a las sedes del Partido Nacional y Liberal, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo “El Chele” Castro en declaraciones a Radio América, manifestó que “si hay gente del Poder Ciudadano metida en actos de corrupción, púes, que también vayan presos”.

Al preguntarle que si gana Libre con lo sucedido hoy martes a los dos partidos históricos del país, el parlamentario fue claro al decir que “no gana Libre, gana el pueblo hondureño que quiere ver presos a los pandoros, por que el dinero que iba para los hospitales, escuelas, carreteras y otras acciones sociales fue a quedar a quienes son dueños de haciendas y cafetales”.

Castro agregó que al “Partido Libre lo único que le interesa es que los corruptos vaya a la cárcel y que de devuelvan lo que le han robado al país”.

El congresista enfatizó que los diputados de Libre no tienen que pagar lo que talvez hizo un funcionario del Poder Ciudadano o en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

“Si hay alguien del Poder Ciudadano que metió la mano en eso, púes, que vaya preso, yo no voy a salvar a un delincuente y hay que tener valor moral para denunciarlo, pero yo quiero que los “pandoros” vayan preso y no estoy hablando de color político” recalcó una vez mas el congresista opositor.

Edgardo aunque no mencionó nombres pero evidenció al existencia de “empresarios y banqueros, indicando que la gente del pandorismo no manejó el billete así no mas”, en este caso en el sonado caso de corrupción conocido como Caja de Pandora.

