EEUU anuncia continuidad del TPS para hondureños

Radio América. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Services, USCIS), informó este sábado que la cancelación del Estado de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS por sus siglas en ingles), de Nepal y Honduras no entrará en efecto hasta nuevo aviso.

Según requerido por la estipulación aprobada por la corte en el caso Bhattarai v. Nielsen, el USCIS extenderá la validez de la documentación apropiada relacionada a TPS (Documentos de Autorización de Empleo; Formularios I-797, Notificación de Acción; y Formularios I-94, Registro de Entrada/Salida) para beneficiarios elegibles del TPS de Honduras y de Nepal.

Esta aprobación se realiza de manera similar a como lo ha hecho para los beneficiarios de TPS en el caso Ramos v. Nielsen, caso que impugnó las cancelaciones de TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.

Las cancelaciones de los TPS de Nepal y Honduras no entrarán en efecto mientras estén pendientes las apelaciones del caso Ramos v. Nielsen, que es un caso que presenta asuntos sustancialmente similares a los presentados en el caso Bhattarai.

Según la información brindada por la USCIS el TPS será extendido hasta el 5 de enero de 2020.

Con información de: USCIS

