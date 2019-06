(Radio América)- La activista y estrella Kim Kardashian West tuvo un papel protagónico en un evento de reforma de la justicia penal en la Casa Blanca el jueves, donde dio un poderoso discurso.

Cuando Trump la presentó, recibió una ovación de pie. Él la llamó una «gran amiga».

«Realmente es un honor estar aquí», dijo, describiendo cómo se había involucrado en la defensa de ex reclusos después de hacer numerosas visitas a las cárceles.

«Había llegado al lugar en mi vida donde quería hacer una diferencia. Quería hacer lo correcto», dijo. Después de visitar a los prisioneros, ella dijo: “Mi corazón se abrió completamente y quería hacer más. Así que empecé a estudiar derecho ”.

Kardashian promocionó su asociación con la compañía Lyft que comparte viajes, lo que ayudará a proporcionar a los ex reclusos servicios de transporte.

Kim Kardashian West speaks at White House event: «It really is such an honor to be here today, so thank you. My whole journey with criminal justice reform started about a year ago when I came to see the president» https://t.co/iCt3nF3csg pic.twitter.com/i0O26rhifA

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 13 de junio de 2019