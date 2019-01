El reelecto Dagoberto Rodríguez promete luchar por salarios mínimos justos y protección de los periodistas

Radio América. El reelecto presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, prometió luchar por conquistas económicas y sociales para el gremio, además en defensa de la libertad de expresión y respeto al honor.

Dentro de sus principales objetivos en este nueva gestión, Rodríguez reiteró que buscará políticas públicas en materia de libertad de expresión, protección y luchar por un salario digno para los periodistas hondureños.

En cuanto al tema del respeto a la libertad de expresión el titular del CPH indicó que seguirá luchando en el Congreso Nacional e hizo un llamado a todos los periodistas unirse para lograr conquistas económicas y sociales en favor del gremio.

Otro punto referido por Dagoberto se continuar luchando desde las trincheras es que se despenalice los delitos contra el honor como la difamación, calumnias e injurias para que estos no se castiguen con cárceles sino que se lleven al ámbito civil y administrativo.

No obstante recordó a los periodistas no abusar del derecho de la libertad de expresión porque hay responsabilidades pero que las mismas no se lleven a la parte penal como primordial posición del Colegio que dirige.

Pese a que la libertad de expresión es amplia, sin embargo el catedrático universitario aclaró que no es absoluta porque tiene limitaciones como el respeto al honor y contra la reputación de las personas.

Pero “No podemos consentir también que estos delitos se castiguen con cárceles sino en la parte civil y administrativo, porque llevar a la cárcel a un periodista implica dañar al profesional, a su familia y a la sociedad que tiene el derecho de escuchar las opiniones del comunicador social”.

Asimismo en continuar con las capacitaciones y actualizaciones profesionales al afirmar que en la primera gestión se logró realizar un programa agresivo a nivel nacional que seguirá con el apoyo de organismos internacionales.

Informó que para el mes de febrero se desarrollarán talleres para que los periodistas pueda conocer la ley de protección y los protocolos en caso de ser amenazados o atentados y también impulsar el observatorio de libertad de expresión para generar políticas públicas.

Concluyó diciendo que otra de las propuestas en su nuevo mandato es luchar para que a los periodistas se les pague el salario mínimo justo al igual los derechos establecidos en la ley.

En el evento de elección de la junta directiva del Colegio de Periodistas, algunos profesionales llegaron con pancartas para exigir transparencia en el manejo de fondos del Instituto de Previsión del gremio.