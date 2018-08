¡El tiempo se acabó! El mundo acabará sus recursos para el 1 de agosto del 2019

Para el próximo primero de agosto, la humanidad habrá consumido todos los recursos que la naturaleza puede renovar anualmente, por lo que viviremos en deuda por cinco meses, según informa la ONG ‘Global Footprint Network’ (GFN). “El primer día de agosto habremos utilizado todos los árboles, agua, suelo fértil y peces que la Tierra nos puede ofrecer en un año”, dijo la ONG en un comunicado.

¿Deuda en aumento?

Valérie Gramond, integrante de la GFN recordó que la fecha de deuda llega cada vez más pronto conforme van pasando los años. También dijo que la humanidad ya emitió más dióxido de carbono del que todos los bosques del mundo, pueden absorber. “Harían falta 1.7 planetas Tierras para satisfacer nuestras necesidades”.

Número rojos

Desde que se instauró el ‘Día de la Sobrecapacidad de la Tierra’ en 1987, este será el año más temprano jamás registrado desde que se empezó a contabilizar el agotamiento de los recursos renovables. “El aceleramiento en el límite de los recursos, se debe principalmente al consumo y derroche excesivo de comida”, explicó Gramond.

August 1 is Earth Overshoot Day. Learn more about what that means in this animated video! #MoveTheDate https://t.co/v1YDVOTNeH

— Footprint Network (@EndOvershoot) 30 de julio de 2018