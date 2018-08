Elías Burbara: “El ‘Tato’ García se queda”

Por medio de su cuenta Twitter el presidente de Real España, Elías Burbara, dio su apoyo irrestricto a la getsión del entrenador uruguayo Martín ‘Tato’ García pese a los malos resultados en este inicio de temporada.

‘1.@tatogarcia76 no se va a ningún lado.2 Los únicos capaces de revertir esto son los jugadores y cuerpo técnico. 3 El trabajo y planificación de meses no se puede botar a la basura, hay que confiar y esperar que todo caiga en su lugar. Esto no es como empieza, sino cómo termina’, escribió en un cuenta Elías Burbara.

De este modo se descarta la salida de García durante el resto del certamen, aunque Real España sea el blanco de las críticas de los analistas por su mal juego y pobres resultados, que lo llevaron a ser eliminado en la primera ronda de la Liga Concacaf por Tauro de Panamá.

Martín García llegó a Real España en noviembre del año pasado, cuando el club se encontraba sumido en una crisis de resultados que lo tenían en los últimos lugares del torneo.

Sin embargo, en un hecho insólito, Real España comenzó a repuntar y terminó siendo campeón del Apertura 2017. No obstante, desde entonces la Máquina ha vivido una serie de altibajos que lo han ubicado