Elvis Presley canta en un dueto imposible con su hija (Vídeo)

Elvis Presley canta a dueto con su hija, Lisa Marie, en una versión renovada de “Where No One Stands Alone”, canción que le da título al álbum póstumo que revelará el apego del rey del rock a la música góspel.

En voz de Elvis, la canción apareció originalmente en el long play de 1967, How Great Thou Art.

El álbum, que será lanzado en formato digital y físico por el sello RCA/Legacy Recordings el 11 de agosto, incluye 14 canciones grabadas con nueva instrumentación y colaboraciones de gente que trabajó con Elvis durante su carrera, como Darlene Love, Terry Blackwood, Jim Murray y Armond Morales, entre otros.

En el mensaje que acompaña al lanzamiento del sencillo, Lisa Marie escribió que cantar de manera virtual con su padre fue “una experiencia poderosa y conmovedora. Las letras le hablaron a mi alma. Estoy segura de que lo mismo le ocurrió a mi padre”.

“Estoy muy emocionado de compartir ‘Where No One Stands Alone’, un álbum que he coproducido para celebrar el amor de mi padre por la música gospel. Esta era la música que más le apasionaba. Estaba tan en paz cantando canciones de gospel. Estoy especialmente bendecida de haberme puesto a dúo con él en una de las canciones” escribió Lisa Marie Presley en su cuenta oficial de twitter.

I’m so excited to share ‘Where No One Stands Alone,’ an album I’ve co-produced celebrating my Father’s love of gospel music. This was the music he was most passionate about. He was so at peace singing gospel songs. I’m especially blessed to have duetted w/him on one of the songs. pic.twitter.com/yNswTjCRXK

— Lisa Marie Presley (@LisaPresley) 21 de junio de 2018