En Embajada de EEUU, CMH deja claro: Su lucha social es por «falta de gobernanza y legitimidad» de las autoridades

Radio América. La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa tras reunirse con personeros de la Embajada de Estados Unidos, manifestó, «les dejamos en claro, que el origen de la lucha social es por la falta de gobernanza y legitimidad de las autoridades y el alto grado de corrupción existente hasta en la mas altas esferas del país, eran los factores que tenían enfrentados a los hondureños en una crisis».

Asimismo, que Honduras es un «pasto seco, que cualquier cosa encendía la chispa de la indignación y por tanto consideraban que se deben tomar acciones importantes, si se quería resolver la crisis que actualmente vive el país».

«Les dejamos muy claro, que esta no es una lucha políticia sino social y que sus orígines era la falta de legitimidad y que el pueblo hondureño no se sentía representado a través de las autoridades y por tanto no consideraban que desde ahí podía venir una solución de la problemática», remarcó la galena.

Cabe mencionar que los personeros de la Embajada no emitieron un criterio al respecto.

Otras de las cosas señaladadas por la titular de los médicos, es que el papel de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha sido «vergonzoso» entorno a la crisis del sistema sanitario hondureño.

Para Figueroa, la OPS debe hacer ver que algunas acciones del gobierno no son congruentes con la realidad en que vive la población hondureña, sin embargo lamentó que la organización regional de salud no lo ha advertido.

Agregó que con la epidemia del dengue que azota a Honduras, si la OPS hubiese hecho lo propio para detener la enfermedad, púes, no existiera las dimensiones de casos.

Recordó que la epidemia del dengue está desde julio del año pasado, no obstante, la doctora Suyapa lamentó que las autoridades de Salud no hicieron los operativos porque se les venció los insecticidas para combatir el zancudo transmisor de la dolencia.

Información: Vilma Aceituno