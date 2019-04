Empresa Energía Honduras, ¿un fiasco o chivo expiatorio

Radio América. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Electrica (CREE) Gerardo Salgado, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fito Facussé, y el defensor de los consumidores Adalid Irías, fueron los invitado de este viernes en el programa Contra Punto de Radio América, donde se abordó el tema del momento y que mantiene preocupada a la población hondureña, el aumento a la energía eléctrica.

A nadie le alegra un reajuste a las tarifas de energía, para la CREE no es agradable, pero es importante saber que la función de esta, en cuanto a tarifas, “es determinar en base a los parámetros que lleva un kilovatio hora hasta el usuario final, cuál es el valor que debe ajustarse cuando se dan cambios en la base que se determinó para calcular las tarifas”, explicó Salgado.

También, Facussé manifestó que como industria creen que debe pagarse el precio justo de la energía, pero bajo condiciones de competencia y no las ven,” incluso no vemos que la comisión reguladora actúa o la dejan actuar con la independencia que tendría. Ahora hablan de un nuevo plan y dicen que hoy sí le darán los recursos a la comisión reguladora, porque antes dependía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y si esta no le daba recursos no podían contratar técnicos”.

Por supuesto que nosotros sabemos que la situación del déficit de la ENEE no solo puede pasar por revisión de tarifas, sino que la serie de cosas que se deben hacer a mediano y largo plazo para planificar verdaderamente mediante una política energetica, cuál es el rumbo que deberíamos alcanzar en este tema, pero estas soluciones que están haciendo con marcado facilismo de transferirle al consumidor, debe revertirse para llevarle un alivio a la población que desesperadamente reciente esos duros trancazos, concluyó Irías.

Vea la entrevista completa: