“Es un show mediático del Departamento de Estado de EE. UU”, Boris Espinal

Tras darse a conocer los nombres de los implicados en supuestos actos corrupción y violación de Derechos Humanos según la denominada Ley Magnitsky, misma que señala al ex-diputado José Boris Espinal acusado por el caso “Ciudad del Ángel”.

A dicho señalamiento el ex-parlamentario dijo que esto es “una farsa, un show mediático, porque siempre he tenido un perfil de técnico ambiental, cuando surge el problema de Ciudad del Ángel a mí se me acusa cuando yo fui el que dio las recomendaciones y parece que no les gusto a los funcionarios y me despidieron”.

En dicho caso el ex-legislador fue encontrado culpable por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos, a lo que la condena de tres años y medio fue conmutada.

“Yo nunca he sido amante de los Estados Unidos, yo mismo me doy la razón, este es un país doble moral, explotador de recursos, un país como le quieren hacer a Venezuela y ahora nos están jugando a nosotros lo mismo, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila lo que venga se puede afrontar”, expresó Espinal.

De tal modo Boris Espinal dijo que no se explica cómo puede aparecer en dicho listado si esta Ley es para “lavadores de activos, para personas corruptas y para violadores de Derechos Humanos, que en el caso de “Ciudad del Ángel” buscaron a un chivo expiatorio” y fue acusado de manera injusta.

Con información de: Wilson Herrera

