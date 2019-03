Escándalo en Hollywood: José Canseco acusó públicamente a Alex Rodríguez de serle infiel a JLo

El compromiso de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez con un anillo de diamante valuado en USD 4.5 millones fue la noticia en Hollywood este fin semana. Pero ahora una ex estrella del béisbol podría arruinarle los planes de casamiento a la pareja con explosivas declaraciones sobre una supuesta infidelidad por parte del deportista a JLo.

José Canseco afirmó que Rodríguez engañó a López con su ex mujer Jessica Sekely. Y señala que incluso, él estaba presente cuando Rodriguez la llamó por teléfono.

Canseco comenzó a tuitear sobre el presunto asunto mientras veía World of Dance, un reality show de la cadena NBC en el que López es jueza y productora ejecutiva.

“Viendo a J.Lo enviándole un mensaje de texto a Alex Rodríguez, poco sabe ella que la está engañando con mi ex esposa Jessica”, escribió Canesco en Twitter.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

“Pobre niña, ella no tiene idea de quién es él realmente”, añadió en el tuit.

Canseco luego dijo que estaba “allí hace unos meses con ella cuando la llamó por teléfono”, al parecer refiriéndose a Rodríguez y Jessica.

“Alex Rodríguez deja de ser un pedazo de mierda. Deja de engañar a Jennifer López”, agregó, antes de desafiarlo a un “combate de boxeo o un combate de MMA cuando quieras”.

Canseco luego afirmó que estaba dispuesto a tomar una prueba de polígrafo para demostrar que lo que estaba diciendo sobre Rodríguez era “100 por ciento exacto”.

Alex Rodriguez stop being a piece of shit stop cheating on Jennifer Lopez — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

Alex Rodriguez I challenge you to a boxing match or an MMA match anytime you want — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

I am willing to take a polygraph to prove that what I’m saying about Alex Rodriguez is 100% accurate — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

Por si eso fuera suficiente, Canseco finalizó dejando su número para que López se comunique con él por si le interesa saber “la verdad” sobre su prometido: “@JLo si quieres saber la verdad sobre Alex Rodriguez, llámame al 702-374-3735”.

@JLo if you want the truth about Alex Rodriguez call me 702-374-3735 — Jose Canseco (@JoseCanseco) 11 de marzo de 2019

Hasta el momento, ni Rodríguez o López se han manifestado sobre lo sucedido.

Canseco y Rodríguez admitieron haber usado esteroides durante sus respectivas carreras en la MLB. Canseco ganó la Serie Mundial con los Atléticos de Oakland (1989) y los Yankees de Nueva York (2000). Rodríguez ganó la Serie Mundial con los Yankees en 2009.

Canseco fue arrestado y acusado de agresión por haber golpeado a su ex esposa después de que discutieran mientras regresaban de la fiesta de cumpleaños de su hija en 1997.



Las autoridades dijeron que Canseco agarró de su cabello a su entonces esposa y la “golpeó varias veces”. No se declaró culpable y recibió un año de libertad condicional.

Canseco también fue acusado de asalto agravado contra su primera esposa, Esther Haddad, después de que él embistió a su BMW con su Porsche.

Alex Rodríguez pidió la mano a López apenas unas semanas después de celebrar su segundo aniversario y durante una escapada a las Bahamas. La pareja anunció la propuesta de casamiento el sábado al publicar en las redes sociales una foto del enorme anillo de compromiso de diamantes. “Dijo que sí”, escribió A-Rod en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram she said yes ♥️ Una publicación compartida por Alex Rodriguez (@arod) el 9 de Mar de 2019 a las 5:34 PST

La estrella del Bronx, de 49 años, publicó exactamente la misma foto en su propia cuenta, y etiquetó a la comediante Ellen DeGeneres, quien se ofreció a ser la dama de honor.

El representante de la intérprete, Benny Medina, confirmó el compromiso a la revista estadounidense People: “Están de vacaciones y se comprometieron hoy”.

El matrimonio con el deportista de origen dominicano será el cuarto de la latina, que ya ha estado casada tres veces: con el actor Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, y el cantante Marc Anthony, padre de sus mellizos Emme y Max, de 10 años. También mantuvo una relación con el actor Ben Affleck, con quien se comprometió pero nunca llegó al altar.

En tanto, Rodriguez tiene dos hijas de su matrimonio con Cynthia Scurtis.

