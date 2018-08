Escritor de libros de autoayuda y superación asesinó a su mujer

Autor de libros ‘Cómo salvar tu matrimonio’ fue sentenciado en 2013. Su historia ha sido mostrada al mundo unos años después del crimen que cometió y publicó en Facebook.

Uno de los crímenes más siniestros del 2013 fue el que cometió Derek Medina. El famoso escritor hispano fue hallado culpable luego de que asesinara a su esposa y, minutos después, subiera a su cuenta personal de Facebook la fotografía del cadáver de su mujer en modo público.

El acontecimiento que llamó la atención de todos por su brutalidad, se dio, según él, por las constantes discusiones que tenía con Jennifer Alfonso, su esposa. Además, poco después de perpetrar el crimen, había colocado en la descripción de su post que, precisamente por soportar golpes suyos, había llevado a cabo la acción fatal. “Mi esposa me estaba pegando y no voy a tolerar más este abuso por lo tanto hice lo que hice. Espero que me entiendan”.

Una de las razones que más sorprendieron a todos fue que el autor también había escrito un promedio de seis libros de autoayuda en los que brindaba consejos a parejas de casados. Entre sus publicaciones, figuran ‘Cómo salvé la vida de una persona y su matrimonio’

De acuerdo con la declaración jurada que se revisó durante el proceso en el año 2015, Medina contó que ambos discutieron en una habitación del segundo piso cuando él tomó una pistola y le apuntó. Después, ella salió de la habitación y luego regresó para decirle que lo iba a dejar. Entonces él habría bajado y se pelearon en la cocina, cuando ella empezó a golpearlo y a amenazarlo con un cuchillo.

Así, Medina disparó entre seis y ocho veces a su esposa hasta matarla en la casa en que vivían juntos, al sur de Miami. Poco después, la policía puso en resguardo a la menor de diez años que vivía con ellos, hija del este matrimonio.

