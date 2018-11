Escritoras hondureñas conquistan el mercado Europeo presentando sus libros en Barcelona

Las Hondureñas, Claudia Zablah y Cinthya Maldonado conquistan el mercado de la literatura en el continente Europeo, donde sus obras literarias son muy esperadas por lectores.

Este próximo 9 de diciembre, se marca un hito en la literatura centroamericana ya que las autoras presentan sus libros en Barcelona, España.

Según el asesor de la Universidad del Ayuntamiento de L’Hospitalet (la ciudad segunda ciudad más grande de Cataluña), Ernesto Carrión, la literatura latinoamericana ha tenido una acogida muy positiva.

“La literatura latinoamericana ha tenido una acogida muy positiva, hay un porcentaje muy alto de latinoamericanos que sus obras están muy vivas y se distribuyen a lo largo del estado español”, explicó Carrión.

Por otra parte, aseguró que la escritora española Belén Gopegui referente al tema dice que la literatura latinoamericana está muy viva, potente y tiene una repercusión positiva en España.

“Los textos que conozco de latinoamérica me parecen muy potentes y tengo la impresión que están tan vivos como los textos españoles”, Belén Gospegui.

Además el experto afirma que hay muchos escritores que hacen sus carreras muy positivas en España, y sus libros como el de la hondureña Cinthya Maldonado, “Mujeres Migradas”, que dejan cosas muy positivas para el entorno social que se vive en ese país europeo.

Uno de los libros que serán presentados en la ciudad de Barcelona, España es: “Mujeres Migradas”, de la escritora hondureña Cinthya Maldonado. En este libro según su autora, cuenta historias de mujeres luchadoras innatas, que fueron capaces de comenzar de nuevo en lugares totalmente desconocidos para ellas.

“En este libro cuento historias de mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, historias que en muchos casos he vivido en mi propia piel y en otros casos las he vivido de manera cercana. Las hice mías dando voz a mi manera y bajo mi punto de vista a cada una de ellas”.