Esposa de Guillermo Anderson explica cómo es la vida ahora que no está

El medio digital Radio House hn, hizo una conmovedora entrevista a la viuda de Guillermo Anderson, Lastenia Godoy, a dos años de la muerte del cantautor hondureño.

Detalles íntimos de su relación, sus defectos, virtudes y cómo es la vida sin su “Guingue” como ella cariñosamente le decía, son revelados.

A continuación fragmentos de la emotiva entrevista:

¿Cómo han sido estos dos años sin la presencia física de Guillermo?

Difíciles, difícil acostumbrarme a vivir sin él, difícil aceptar que la vida sigue, pero consuelan los bellos recuerdos, el amor de nuestras hijas, el apoyo de la familia, el cariño de sus amigos, de mis amigos.

¿Qué es lo que más extraña de él?

Sus abrazos interminables.

¿Cómo se llamaban cariñosamente entre ustedes?

Yo le decía Guingue, que quiere decir Guillermo en garífuna; él me decía “amor de mi vida”.

¿Cómo se conocieron?

Su hermana Jill y yo éramos amigas muy cercanas desde antes que Guillermo regresara de la universidad. Yo era visita frecuente en su casa y de repente llegó él.

¿Le costó conquistarla?

Creo que conquistarme no; a los dos nos costó un poco aceptar que no podíamos estar el uno sin el otro.

Usted es de familia seguidora del Victoria, y Guillermo era Vida. ¿Es así? ¿Vivieron alguna anécdota por “rivalidad” de colores?

Creo que yo era mucho más Victoria, que Guillermo Vida, y mi familia mucho más Victoria que la suya Vida. Terminó confesándole a un amigo que se daba cuenta que de tanto convivir con los Godoy, se había hecho Victoria sin querer.

Si le tocara escoger sus tres canciones favoritas de Guillermo, ¿cuáles serían?

Que difícil, pero si me viera obligada diría Esa Mujer me Conoce, (canción que sólo yo he escuchado); Llanto,Risa y Paz; Te Soñaba; Llegó; La Fuerza que Tenés… ¿Cuántas eran? ¡Sólo tres, imposible!

¿Hay algún personaje en especial de las canciones de Guillermo por las que usted siente un cariño especial?

El protagonista de su canción Navegando, porque ese es él, es un autorretrato.

¿Cómo fueron esos días para Guillermo luchando contra la enfermedad?

Se mantuvo optimista, no perdió el sentido del humor, mientras pudo se mantuvo en contacto con los amigos por las redes sociales, se dedicó a escribir, terminó su cuento para niños Zompopito y sus Amigos. Fue un tiempo en el que pudo constatar el cariño de todo el país.

¿Y para usted cómo fue ese tiempo?

Un tiempo que me permitió admirar y amar aún más a ese ser humano del que me enamoré de jovencita, un tiempo en el que aprendí a recibir y dar gracias, pero un tiempo que desearía tanto que no hubiera tenido el desenlace que tuvo.

¿Cómo cree que debemos los hondureños recordar a Guillermo?

Pues yo espero que los hondureños lo recuerden con cariño, que conozcan su música, que la escuchen, que la tengan en sus playlists, que la canten a todo pulmón, que la bailen, que la compartan, que se contagien de esa magia que genera su música que nos hace sentirnos orgullosos de ser lo que somos.

Sin duda alguna la ausencia de este orgullo nacional que hace dos años dejó este mundo terrenal, aún se siente. ¡A 730 días de su partida aún duele!

Lea la entrevista completa en: RadioHouse.hn

