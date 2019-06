Estados Unidos limita las protecciones para algunos niños migrantes

(Redacción VOA). Las autoridades de inmigración de EE.UU. dijeron el viernes que el gobierno limitaría a los niños migrantes que ingresan solos al país y que califican para recibir protecciones especiales en Estados Unidos, el último movimiento del gobierno de Trump para reforzar las restricciones de inmigración.

El presidente Donald Trump se ha vuelto cada vez más agresivo en su lucha por contener el aumento de migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México. El jueves anunció planes para imponer aranceles a los productos de México si no actúa para detener el flujo de migrantes.

Los niños que no están acompañados por un adulto tienen un estatus especial bajo la ley de Estados Unidos, que les permite presentar sus reclamos a un oficial de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), en un entorno no contencioso, en lugar de un juez de inmigración. Si se les niega, tienen una segunda oportunidad en el tribunal de inmigración.

La portavoz de USCIS, Jessica Collins, dijo que la agencia estaba revocando un memorándum establecido por el gobierno del presidente demócrata, Barack Obama, que permitía a los niños mantener su estatus especial incluso si cumplían 18 años o se reunían con un padre o tutor legal antes de presentar una solicitud de asilo.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que muchas de las protecciones para los migrantes son «lagunas legales» que han estimulado gran parte de la migración de niños.

Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han detenido a casi 45,000 niños no acompañados en la frontera suroeste desde octubre. La mayoría de ellos son adolescentes y con frecuencia han sufrido traumas y abusos en sus países de origen y en el viaje hacia el norte.

USCIS dijo que volvería a una política anterior a partir de 2009. Los defensores de la inmigración dijeron que la medida podría tener un gran impacto, ya que muchos menores no acompañados se reúnen con los padres en Estados Unidos.

«El Congreso debe reformar la ley para abordar los problemas subyacentes que alimentan la crisis fronteriza y alentar a los menores no acompañados a hacer el peligroso viaje a Estados Unidos», dijo Collins.

La nueva guía, reportada por primera vez por BuzzFeed News, es el último ejemplo de los movimientos de la administración Trump para reforzar la política de inmigración en ausencia de una acción del Congreso. Entrará en vigor el 30 de junio, dijo USCIS.

Maria Odom, vicepresidenta de servicios legales de Kids In Need of Defense, quien fue la defensora del defensor de la agencia cuando se emitió el memorando de 2013, dijo que a menudo no era práctico que los niños solicitaran rápidamente el asilo.

«Tenemos muchos niños que están tan traumatizados, y se necesita mucho tiempo para que hablen», dijo. Los niños también suelen ser trasladados de un refugio a otro cuando llegan inicialmente a Estados Unidos.

La nota fue emitida por el director saliente de USCIS, Francis Cissna, la última víctima de la purga de Trump de funcionarios de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional por preocupaciones de que no estaban haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes. Trump también ha amenazado con aranceles para todos los productos mexicanos si México no hace más para detener la migración a Estados Unidos.

Cissna, que era popular entre los restriccionistas de inmigración, hizo una serie de cambios en las reglas durante su mandato que han dificultado que los inmigrantes legales puedan ingresar y permanecer en Estados Unidos. La renuncia de Cissna es efectiva el 1 de junio.

