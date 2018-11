Estados Unidos permite que inmigrantes renueven TPS

(VOA). Activistas de inmigración exhortaron a los inmigrantes centroamericanos que se han beneficiado del programa de protección temporal, o TPS por sus siglas en inglés, y que no renovaron su inscripción que lo hagan lo antes posible.

El llamado tiene lugar después de que el gobierno federal divulgara una notificación para extender el TPS en medio de una batalla legal en las cortes federales.

Para cumplir con la orden de un juez, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el Estatus de Protección Temporal para los beneficiarios de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán hasta al menos el 2 de abril del 2019. La fecha límite deberá seguir extendiéndose mientras la orden del juez permanezca vigente.

Para explicar el tema, la Voz de América entrevistó a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, quien incide en la importancia de hacer el registro para no perder el beneficio cumpliendo con la ampliación de los plazos, en especial para los nicaragüenses y los salvadoreños.

Pero la extensión solo cubre a las personas que habían renovado el beneficio durante la última fecha límite otorgada por el gobierno del presidente Donald Trump, cuando anunció el fin gradual de la protección temporal TPS.

Hasta ahora, los beneficiaros del TPS de Honduras y Nepal no están incluidos en la extensión otorgada por el gobierno, ni en la orden del juez Chen, ya que el gobierno no había anunciado la terminación del programa para esos países cuando se presentó la demanda en California. Una demanda similar en Massachusetts incluye a los inmigrantes de esos países, pero hasta ahora no se ha emitido una orden similar en ese sentido.

El TPS para los nepalíes se vence en junio del 2019 y para los hondureños en enero del 2020.