Estudiante sin hogar recibe 3 millones de dólares en becas y ofertas de 40 universidades

Luego de la muerte de su papá, la familia de Tupac se quedó sin dinero para pagar la renta de su casa y fueron desahuciados en febrero de este año. Tras moverse de refugio a refugio, fueron aceptados en For the Kingdom, un campamento cristiano que los acogió de manera permanente.

Tupac Mosley graduated this month from Raleigh Egypt High School in Memphis and has received over 50 scholarships, totaling in the region of $3 million. https://t.co/TRSOAW70JX

Mosley dijo a la cadena FOX13 que si no fuera por el director del campamento, la universidadno hubiera sido una opción. Pese a las dificultades, el joven mantuvo un promedio de 4.3 en el sistema de calificaciones GPA, el cual fue el más alto de su generación.

Here is some of Tupac Mosley’s graduation speech. He’s the homeless Raleigh Egypt High School student we introduced you to yesterday who received $3 million in college scholarships. The valedictorian spoke about the obstacles he overcame. #TupacMosley https://t.co/OjQ0A4RUSx

