Estudiantes se toman dos centros educativos para exigir bono de transporte

Radio América- Estudiantes de los colegios Luis Bográn y Abelardo Fortín se tomaron las instalaciones de sus centros educativos esta mañana, como medida de presión para exigir una boleta estudiantil que les facilite el bono del transporte.

“La toma se debe a que todos necesitamos una boleta estudiantil o que bajen los precios de los combustibles porque nos están cobrando dos lempiras en el valor del pasaje del bus urbano y nos quitaron el bono del transporte”, declaró uno de los estudiantes a Radio América.

Por su parte el director del Instituto Luis Bográn, Ángel Arteaga aseguró no saber el por qué de las tomas.

“Los alumnos no me han hecho ninguna petición, simplemente se tomaron el colegio y no se han acercado a mi para hacer algún planteamiento”, lamentó el docente.

Recientemente el Gobierno negoció con el sector transporte un incremento de dos lempiras a la tarifa del bus urbano y un lempira al taxi colectivo.