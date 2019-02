Estudio de Cámaras revela que Honduras tiene las tarifas energéticas mas altas en Centroamérica

Radio América. Un estudio de Federaciones de Cámaras de Comercio reveló que las tarifas de energía eléctrica en Honduras, son las mas altas de la región centroamericana, situación que complica la competitividad de las empresas y para atraer la inversión extranjera al país.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, apuntó que el mencionado estudio fue realizado antes de los aumentos a la energía registrado hace un par de meses.

Ante el elevado precio del servicio energético, el industrial capitalino subrayó que esa situación hace menos competitivo a Honduras con respecto a Guatemala que tiene una eficiencia de uso de energía tres veces mayor a la hondureña.

“Si seguimos de esa manera, vamos a perder toda la capacidad industrial y estas se van a trasladar a otras naciones centroamericanas que ofrecen mejores condiciones, debido a que las empresas ya están al tope de sus costos y las quejas de los usuarios por el alto valor de la energía que en otros países tienen mejores tarifas, y no veo porque en Honduras no podemos tenerlas”, cuestionó el empresario.

Para bajar los precios del servicio, Pierrefeu no se explica del porqué no se libera el mercado energético y además no se permite la contratación directa entre los usuarios y los productores.

Para el entrevistado los puntos antes expuestos es porque “hay intereses creados de algunos funcionarios y personas que no les conviene y por tanto el sistema energético del país está a merced de la manipulación”.