Exdirectora Forense denuncia que detrás de la muerte de agente de la ATIC hay un “pez gordo”

Radio América. La ex-titular de la Dirección de Medicina Forense, Julissa Villanueva, este sábado cuestionó el actuar sobre las investigaciones de la muerte de una joven policial de la ATIC, lamentado que todavía se sigue con “oídos sordos” el cual ha generado una complicidad por parte de las autoridades, asegurando que detrás del caso, “hay un gran pez gordo que no será cazado en la actual administración del Ministerio Público”.

En su momento, la entrevistada había manifestado que el caso de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Hernández “ no debe quedar en el olvido”.

Amenazas a postgrado de Medicina Legal

Villanueva denunció también que el Ministerio Público bloquea el convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al no acreditar a los estudiantes de postgrado y así evitar la competencia.

En ese contexto, la ex-funcionaria calificó esas acciones como una clara amenaza contra del postgrado de medicina legal. “Creo que el relevo de generaciones que le da vida a los profesionales en el área forense, está siendo amenazada por los criterios e intereses encontrados de personas que no quieren que avance la ciencia en Honduras”, señaló.

Cabe mencionar que el postgrado de medicina legal fue creado en el año 2014 fundado y coordinado por Julissa Villanueva con el esfuerzo conjunto con las autoridades universitarias, la Facultad de Medicina y el apoyo de la ex-rectora Julieta Castellanos mediante un convenio para que los estudiantes pudieran trabajar debido a la falta de especialistas en el país.

Julissa evidenció que existe una oposición clara de parte de las autoridades, y no solo del actual director sino desde mas arriba e igual al irrespeto del convenio del postgrado entre el Ministerio Público y la UNAH.

“Esa responsabilidad no se le atribuye a ninguna otra persona, que al abogado Sibrián, quien desde que fue jefe de la división legal ha venido trastocando la ley, los reglamentos de Medicina Forense y provocando contradicciones que hoy en día están generando que las actividades del postgrado no se desarrolle”, acusó Villanueva.

Atropello contra la investigación criminal

Añadió que tal situación es un atropello en contra de la investigación criminal y forense, asimismo, a los intereses del estado hondureño, esto al asegurar que ni siquiera le han dejado sacar los expedientes de los profesionales de medicina legal concernientes al postgrado.

“Me parece que las autoridades llegaron al “absoluto colmo” a las humillaciones e intimidaciones a la que fui sometida en mi propio centro de trabajo, cuando las fuerzas de seguridad del Ministerio Público dirigida por la ATIC me ha seguido para decirme: que no estoy facultada para estar en el lugar, que soy una visitante y ahora me desconocen y además me tratan como una delincuente”, enfatizó Villanueva en Radio América.

Para finalizar, la ex-directora forense admitió haber pedido un permiso para irse a estudiar al extranjero, sin embargo dijo, “me sucede que me salió una licencia remunerada supuestamente para estar en Estados Unidos, en la cual solo me acreditaron once mil lempiras en diciembre y se me bajó todo el sueldo, es una cosa increíble, y por eso he tenido que regresarme porque no puedo vivir con eso”, replicó.