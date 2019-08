Exestrella Disney habla sobre su experiencia en el cine para adultos

Infobae. La exestrella Disney, Bella Thorne, se caracteriza por mostrarse sin filtros ante el público y lo dejó claro una vez más en una reciente entrevista en donde habló de su experiencia como directora en una película porno.

A mediados de agosto el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, informó de la colaboración con Thorne en una película llamada Her and Him, que narraría una historia al estilo Romeo y Julieta, con un enorme cuchillo incluido.

Thorne declaró entonces que la experiencia había sido «interesante» y en un «ambiente muy divertido», pero esta semana ofreció detalles de su trabajo durante su charla para el canal de YouTube de Tom Ward y además habló de cómo se siente acerca de su ex, Tana Mongeau, y cómo cortó con ella Mod Sun, en pleno festival de Coachella.

La actriz también participó en la elección de los actores para la película y se decidió por Abella Danger y Small Hands. Y al hablar del asunto del cuchillo explicó que se trataba de una cuestión psicológica, como del gato y el ratón.

«¡Muchas gracias a Oldenburg por creer en mi visión y comprender la belleza y el estigma detrás del sexo … en primer lugar! Muy feliz de estar aquí #thelifeofawannabemogul»

Además puso a sus actores a leer el guión y reconoció que al principio había escrita una escena que no necesariamente coincidía con las producciones de PornHub.

La actriz comentó que se inspiró en la película Love al momento del rodaje y aseguró que no quería hacer sólo «una escena de sexo».

Reconoció que fue un poco raro el momento en que le decía a los actores qué hacer en cuanto al sexo. «La manera en que veo lo sexy es viendo todo pero nada también. Como, dejar mucho a la imaginación, pero dejar que sea tan natural que lo veas».

Dijo además que le gusta jugar con ángulos de la cámara extraños, al estilo de los thrillers psicológicos. «No quiero ver todo simplemente.Prefiero simplemente obtener partes y partes, porque siento que cuando haces el amor, no ves todo directamente. Estás obteniendo partes y partes. Estás viendo esto y un poco de eso».

Ver esta publicación en Instagram Through thick and thin😭🤧 I love you tana happy bday you beautiful beautiful special girl Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne) el 24 de Jun de 2019 a las 11:34 PDT

Por supuesto que en la plática también surgió el tema del porno que le gusta ver a Bella y ella respondió sin problema que depende de su humor del momento. «Me gusta la pasión, pero me gusta también sólo ver porno y ver lo que la otra gente está mirando».

«Me interesa cómo la gente tiene sexo. Es algo como de este nivel de conexión. En una manera rara es la forma más simple… cuando estás en PornHub es interesante porque nadie habla de sexo, es por eso que quería hacer la película, porque el sexo es una cosa tan extraña, pero ¿cómo es que estamos todos aquí, eh?».

Sus romances

En la charla, Bella mostró el cariño que tiene por Tana Mongeau, a quien dedicó un poema en su libro The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray y confirmó que Mod Sun cortó con ella durante su viaje a Coachella.

«El amor es una cosa divertida y voluble donde realmente es la montaña rusa, de la manera más cursi. Te enamoras, te enamoras, te vuelves a enamorar, empiezas a discutir tanto que piensas, ‘¡Oh Dios mío, tenemos que romper!’ Luego, la persona hace algo que te devuelve a ese sentimiento de amor».

Bella dijo que rompió con Mod Sun por algo «realmente tonto», pero cree que las cosas siempre ocurren por una razón y aunque aún no sabe bien cuál es, compartió mucho con él. Todavía estoy muy agradecida de haber salido con él durante dos años».

Bella sorprendió hace unas semanas al declararse como pansexual. «En realidad soy pansexual y no lo sabía. Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. o ellos, o esto o eso. Literalmente te gusta la personalidad. Sólo te gusta un ser», declaró en «Good Morning America».