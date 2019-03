Exgerente ENEE Roberto Martínez responderá “calumnia” por caso “fraude sobre el Gualcarque”

Radio América – El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, manifestó que está “sorprendido” por el señalamiento recién hecho en su contra en el caso de corrupción “fraude sobre el Gualcarque” presentado por la MACCIH y la UFECIC-MP sobre presuntas irregularidades en la concesión para la ejecución del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

“Esto nos sorprende, no esperábamos este nuevo atropello porque ya habían venido atacándome con lo de Patuca (otro proyecto hidroeléctrico) y otros”, expresó el exfuncionario.

Martínez Lozano dijo que se presentará voluntariamente a los Juzgados en Materia de Corrupción, para responder por esa “calumnia” y para eso buscará amigos abogados para que le ayuden a enfrentar el caso de forma gratuita.

“Vamos a presentarnos de forma voluntaria porque no tengo porqué andar escapando ni huyendo por delitos que no he cometido, estoy con la conciencia levantada, totalmente seguro que no he cometido nada indebido en el país”, expresó.

Son 16 personas contra las que la UFECIC con apoyo de la MACCIH, ha presentado requerimiento fiscal por este caso derivado de las denuncias de la extinta Berta Cáceres, por la concesión de la hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque.

Contrato legal de Agua Zarca

Lozano indicó que la MACCIH nunca se le acercó de manera directa o indirecta para que diera explicaciones sobre esa investigación por el contrato de Agua Zarca.

“Seguramente este contrato se dio hace más de 10 años y este es el primer requerimiento que yo tengo en mi vida pública”, expresó.

Roberto Martínez aseguró que el contrato de Agua Zarca concedido a la empresa DESA fue firmado en Casa Presidencial y que iba incluido en un expediente de 60 contratos de proyectos de energía eléctrica, previo a dictámenes legales, técnicos, administrativos y a la aprobación y autorización de la junta directiva de la ENEE.

“Desde hace tiempo vienen molestando con estas cosas, aquí lo humillan públicamente, en varias conferencias han mencionado mi nombre, todo para inducir a la opinión pública a desarrollar sentimientos de odio y esto me afecta en lo personal, político y familiar”, dijo.

El exfuncionario señaló que “es preocupante lo que pasa en Honduras, porque el debido proceso y la presunción de inocencia está por los suelos”, y a su vez cuestionó que se acuda a colaboradores internacionales para luchar contra la corrupción en el país.