Expresidente Lobo: irá donde sea necesario para demostrar que lo de su “Rosita es injusto e ilegal”

Radio América. Para el lunes fue programada la presentación de medios de prueba de la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, pero si se expusieron el de los señores Saúl Escobar y Mauricio Mora, acusado en el caso “La Caja Chica de la Dama”.

En una larga jornada y luego de la finalización de la audiencia, el ex-presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, insistió en que una Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras, “violenta los derechos humanos”, pese a que este organismo regional es tutelar de los mismos y “como que con eso no coincide mucho”, dijo.

Lobos ejemplificó lo dicho por el vocero de la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Antonio Guimaraes, quien habría dicho que iba a respetar la Constitución, las leyes y el convenio, pero ante eso, el ex-gobernante evidenció que los (acusados) no han tenido la oportunidad de ser escuchados en el juicio.

El ex-gobernante apuntó que las personas tienen en el derecho a la defensa, por tanto, indicó que no se les puede violentar esa garantía, al igual el derecho “sagrado” de la presunción de inocencia para la dignidad del ciudadano como fin supremo de la sociedad, ya sea en todos los convenios firmados y en la misma Carta Magna.

No obstante, este día Porfirio Lobo Sosa dijo no quejarse, porque en la referida audiencia según él, hubo debate en igualdad de condiciones, es decir, el ex-presidente no miró ningún sesgo en el caso.

Pero el ex-mandatario una vez mas cuestionó de la forma en que traen (juzgados) a su esposa Rosa Elena, “con grilletes en sus pies y con chachas en las manos, y ante eso, demandó investigar esa acción porque no se puede quedar así”.

Aunque Porfirio citó que nadie está por encima de la ley, sin embargo, exigió que se respete el derecho legítimo a la defensa el cual contempla el debido proceso, porque según Lobo, “hay toda una confabulación de cosas o intereses cruzados que no se pueden ignorar”.

Respecto a la acusación de su cónyuge en la dominada “La Caja Chica de la Dama”, el ex-titular del Poder Ejecutivo, afirmó que están bien documentados del caso, asegurando que, “el origen de la acusación no está sobre una base sólida debido a que no es cierto lo que se dice”.

El ex-presidente hondureño concluyó diciendo, “no quisiera exhibir que en Honduras se violentan los derechos humanos, pero voy a ir hasta donde sea necesario para demostrar que lo de mi Rosa es totalmente injusto, ilegal y le han violentado sus derechos”.