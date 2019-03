Expresidente Lobo Sosa advierte que les “aguará la fiesta” a quienes impongan un candidato en el Partido Nacional

Radio América. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, este lunes advirtió que les “aguará la fiesta” si se pretende imponer un candidato en el Partido Nacional de Honduras.

Ante las declaraciones del diputado presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera en la ciudad de Choluteca que van por la cuarta victoria consecutiva en las elecciones presidenciales del año 2021, el ex-gobernante expresó, ” soy nacionalista y ojalá que así sea con tal que no nos equivoquemos”.

Para Lobo Sosa en el instituto político lo que debe haber es un cambio de candidato. “Ojo que no vayamos a permitir que nos impongan un candidato; esa fiesta yo se las voy aguar y hacemos un movimiento hasta con los que no son cachurecos que se tiene que ir a elecciones internas para que la voluntad del pueblo no se tuerza”, amenazó a algunos personajes impulsores.

Aunque no precisó el nombre, no obstante el ex-mandatario hondureño mencionó que “el mal y problema del Partido Nacional y del de Honduras es una persona”.

El entrevistado se preguntó si es buena la presencia de la Misión (Maccih) en el país, y dijo “claro que sí e imagínese que quedemos solos en manos de se hombre, ni quiera Dios”.