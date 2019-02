Expresidente Lobo Sosa: “Si se impone un candidato, se mata al Partido Nacional”

Radio América. El ex-presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en las últimas horas declaró que el Partido Nacional “está obligado a ir a elecciones internas”, esto porque fueron unos de los promotores con el Partido Liberal desde el mandato del ex-gobernante Rafael Leonardo Callejas.

Para Lobo Sosa, el partido tiene que ir a elecciones primarias, debe escoger su candidato y presentarlo ante la nación al momento de concluir el proceso de los comicios internos.

“Si usted impone a un candidato, mata al partido, aunque es muy posible que los que están en el poder en su segundo periodo quieran seguir manipulando el poder”, refirió el ex-mandatario hondureño.

“El Partido Nacional tiene todo el derecho de escoger un candidato o candidata y lo va hacer”, manifestó Lobo Sosa.

Además dijo que “el Partido Nacional tiene todo el derecho de escoger a su candidato. “Si los pronósticos son reservados y se impone un candidato, aunque no sé como se va hacer , pero si hay que hacer un movimiento para que los obliguemos a ir a internas, tendrá que hacerse”.

El ex-presidente también manifestó, ” cualquier terror que haya tiene nombre, pero no es la doctrina del Partido Nacional de Honduras ni los principios; hay gente que ganó un proceso interno, está en el poder del partido y de la nación por las últimas elecciones, pero no significa que sea el partido, es una persona del Comité Central que es parte de la misma estructura, sin embargo, no van a seguir ahí a la fuerza”, enfatizó.

Lobo Sosa al ser consultado si buscaría una pre candidatura del partido, aseguró, ” yo voy acompañar al que considere que está haciendo lo correcto y lo justo, que va a devolver la dignidad a la nación y deje de atropellar tanta gente”.

“Jamás votaría por el actual Presidente”: Pepe Lobo

“Yo he sido claro que jamás votaría por el actual Presidente de la República Juan Orlando Hernández”, afirmó el ex-mandatario hondureño.