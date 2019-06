Expresidente Lobo Sosa señala «la situación en vez de mejorar va empeorando en Honduras»

Radio América. En diálogo con el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, dijo este martes que los «países amigos» de Honduras, deben aconsejar el mandatario Juan Orlando Hernández para que resuelva la situación del país.

Agregó que si las autoridades no resuelven los problemas de la población, púes, la gente cada vez mas se pondrán inquieta, y a la vez reprochó que los otros poderes del Estado en vez de parársele al Ejecutivo al parecer le «tienen miedo» pese a que juraron ante la patria, la Constitución y las leyes.

Lobo vociferó en este caso que los funcionarios en vez de aconsejar al gobernante para que la situación se resuelva, mejor lo engañan diciéndole que la gente debe calmarse y no deben protestar.

«La gente no protesta porque quiere protestar, sino porque tienen necesidad y además, sienten que no les resuelven sus problemas, salen corriendio hacia el norte (Estados Unidos), no porque quisieran irse de sus casas sino por la situación invivible en el país», remarcó el entrevistado.

El exgobernante pidió a los demás titulares de los poderes del Estado a que asuman su función constitucional, porque cuando ellos juraron no prometieron ser fieles a Juan Orlando Hernández sino a la República y ese debe ser su rol .

Porfirio Lobo Sosa puntualizó creyendo que el actual Presidente de la República, «ya agotó su agenda para gobernar porque tiene 6 años y la situación en vez de mejorar va empeorando».

Información: Rony Salinas