La expresidente del TSC pide a la CIDH investigar Gobierno de “Mel” Zelaya

Radio América. La expresidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Daysi de Anchecta, pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigue los actos de corrupción que supuestamente se cometieron durante el Gobierno del exmandatario Manuel Zelaya.

La exfuncionaria realizó la petición mediante una nota que entregó a la misión de la CIDH que se encuentran en Honduras para analizar la situación de derechos humanos.

“Como ciudadana ya me harté de tanto circo que se ha hecho. No es posible que evidentemente y reiteradamente las instituciones del Estado han mostrado lo que se hizo en la administración del señor Zelaya y los organismos encargados de Honduras y extra Honduras no han hecho absolutamente nada”, indicó.

Anchecta dijo que en su momento atendió a la MACCIH y mostró todo lo respecto a las auditorías al Gobierno Zelayista, hechas a petición de la Comisión de la Reconciliación y la Verdad y se suponía que tenía mandato de Ley.

“Pero no se ha hecho nada, y vemos que ciudadanos que por una u otra razón fueron acercados a los tribunales del país han huido del país”.

Agregó que lo que le molesta es que el exgobernante Zelaya “sigue perjudicando a Honduras, sigue dividiendo a las familias hondureñas, todo lo que toca lo arruina, hasta la Alianza de Oposición”.

Y es de preocupación que Zelaya esté en contra de la Constitución de la República al hablar de la creación de grupos insurreccionales, señaló.

Anchecta manifestó que las autoridades hondureñas no han actuado contra “Mel” porque tienen “algún temor”, y pide a los políticos no sentarse más a platicar con el expresidente.

Carta de Anchecta a la CIDH