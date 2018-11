Fenagh pide a la Fiscalía del Consumidor investigar si le incrementan el precio de la leche

Radio América. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Leopoldo Durán, este miércoles pidió a las autoridades de la Fiscalía de Protección al Consumidor actuar si la cadena formal le incrementan al el precio de la leche.

Ante esa temática, el representante del rubro lechero se mostró preocupado en el caso de darse el aumento de precio en la leche pasteurizada que se comercializa en la cadena formal del producto.

Para Durán, no tiene que incrementarse el valor del producto lácteo, señalando que si lo hacen estarían especulando, esto al indicar que los productores acordaron que en los últimos meses del año no habrá subida al precio del litro de leche y en ese sentido no debe haber aumentos al consumidor final.

Sin embargo, el dirigente del sector mencionó que en la parte informal constituida por el 70 por ciento de la producción nacional por medio de los queseros artesanales es normal que se maneje el precio de acuerdo a la oferta y demanda y en el tiempo de baja producción se le aumenta el valor al producto terminado.

“Llamo si esto (aumento de precio) se está dando en la leche fluida pasteurizada producida por las plantas industriales, las autoridades de la Fiscalía de Protección al Consumidor deben realizar las investigaciones respectivas”, concluyó Leopoldo Durán.