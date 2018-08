Fernando Anduray advierte “consecuencias de destrucción” tras aseguramiento de sedes políticas

Radio América. A raíz de los aseguramientos a las sedes del Partido Nacional y Liberal por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) sobre supuestos actos de corrupción, el dirigente nacionalista Fernando Anduray, advirtió este jueves a los políticos que analicen bien lo que sucede con las instituciones partidarias.

“Yo creo que debemos revisar que las acciones de los tribunales de justicia que afectan a los militantes de los partidos con los aseguramientos de los bienes del Partido Liberal y Nacional, están afectando a todos los que somos dueños y no a los que están señalados de actos de corrupción”, recomendó Anduray.

Según Fernando, lo anterior implica, que se han tomado acciones contra una persona jurídica que no ha delinquido, a menos dijo que en los tribunales de justicia se señale el acto criminal que cometió en este caso el Partido Nacional para que procedan contra los bienes y propiedad de todos los miembros nacionalistas.

El entrevistado mencionó de la existencia de “consecuencias de destrucción” de los fines esenciales de los partidos, señalando “que cuando nos privan de nuestras sedes, nos están limitando para ejercer la actividad política y con ellos se viola la Constitución de la República establecido en el artículo 45 y el 47”.

Explicó que si la privación de las casas políticas fuese correcta, entonces, la consecuencia sería que se tiene que cancelar la personería jurídica de los partidos políticos.

“Cuidado con esas cosas que están sucediendo en el país, porque lo que estamos viendo son consecuencias de tipo políticos y no jurídico”, indicó Fernando, quien expresó bien que organismos internacionales apoyen la lucha contra la corrupción en el país, sin embargo advirtió que la Constitución hondureña no es igual a la de otros países como El Salvador pero no explicó porqué.

PUEDE INTERESARLE: Diputado Jorge Cálix asegura que el Partido Nacional está ahogado con el caso Pandora