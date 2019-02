Fervor y amor desbordado en la celebración del 272 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa

(Radio América)- Cientos de hondureños de todas partes del país, se congregaron en la basílica de Suyapa en Tegucigalpa, donde el apremiante sol (durante el día) y el frío en la noche, no fueron impedimentos para los compatriotas que se presentaron con una ofrenda a cumplir sus promesas ante la “Patrona de Honduras”.

Milagros cumplidos

Personas de todos los estratos sociales se reunieron en la Basílica de Suyapa para agradecer los milagros que la “morenita” ha concedido a los que con fe han pedido un milagro.

Ese es el caso de Ermelinda Ponce, que con un llanto descontrolado desde Dulce Nombre de Lajas, Comayagua.

“Yo acostumbraba a venir con mi hijo, pero a mi hijo me lo mataron y entonces siempre vengo y traigo otras personas que son humildes y que están enfermas, salimos a las 5 de la mañana y llegamos aquí a las 11, esto me recuerda cuando yo venía feliz con mi hijo”, fijo entre lágrimas Ermelinda Ponce.

Por su parte, Juana Aracely Castillo se movilizó desde Concepción de María en el Sur del país para poder visitar a “Virgencita de Suyapa”, acostada sobre un plástico bajo el apremiante sol, con hambre y sed pero esos no fueron impedimentos para celebrar este día.

“Es una emoción la que tengo de visitar a la virgen porque ella me ha hecho muchos milagros”, dijo con la voz quebrada.

“Le tengo un amor de madre, por eso vengo acá El primer milagro que me hizo fue que me sacó un hijo del presidio, yo le pedí a mi madre que me ayudara entonces ella me ayudó”, recordó doña Juana mientras limpiaba las lágrimas de su cara.

También, una joven madre, Dilcia García que con su bebé de una año y medio en brazos, y su cara llena de lágrimas y agradecimiento decía:

“Yo es una promesa que tenía por la vida de mi hija yo le pedí cuando estaba embarazada y me lo concedió que saliera bien el embarazo y aquí está mi hija”, expresó.

Los que buscan una oportunidad

Además de los peregrinos en el lugar se encontraban personas que con la venta de alimentos, buscan hacercese de “unos centavitos más”, así lo demostró David Valladares.

“Siempre el comercio, les vendemos sandwiches y fresco natural 10 cada uno, ha estado bueno el ambiente y como la gente siempre sale a comprar nos ha ayudado”, explicó el comerciante.

Otras incidencias

Durante la tarde en el lugar se presentaba un clima de unos 27 grados centigrados con un sol apremiante que ardía al estar expuesto por mucho tiempo, esto causó varias incidencias menores como personas desmayadas así lo explicó el teniente de bomberos Cesar Javier Macías.

“Desde el 31 de enero estamos prestando ayuda a enfermedades comunes como desmayos, dolores de cabeza, dolores estomacales, fiebre resfriados y sin descuidar el perímetro que cubre la feria en atenciones prehospitalarias”, detalló.

La celebración de la La Morenita, como es comúnmente llamada, es motivo de peregrinaje todos los años desde distintas partes del país, celebración que se hace parte de la cultura hondureña.



