Finaliza juicio oral y el próximo jueves se conocerá el fallo contra implicados en asesinato de Berta Cáceres

Radio América. Este sábado finalizó el juicio oral y público en la acusación presentada contra los presuntos responsables del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.

En el juicio por la muerte de la extinta ambientalista es para los señores Henry Javier Hernández Rodríguez, Douglas Bustillos, Oscar Aroldo Torres, Edilson Duarte Meza, Mariano Díaz Chávez, Elvin Heriberto Rápalo, Emerson Duarte Meza y Sergio Ramón Rodríguez.

A los implicados el Ministerio Público formalizó acusación por el delito de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.

Mientras tanto, las autoridades judiciales formalizaron acusación para Emerson Duarte, solo por el delito de encubrimiento.

En ese sentido el Tribunal de Sentencia convocó a las partes para dar el fallo el 29 de noviembre a las 4:00 de la tarde del próximo jueves.

Sergio Rodríguez pese a la determinación del Tribunal, ante los medios se declaró inocente según él “porque nunca tuve participación en esos hechos, púes, con la señora Berta Cáceres solo platiqué respetuosamente tres veces y además siempre evité tener un conflicto para desarrollar un proyecto en Agua Zarca, dentro de la convivencia social, tanto con las personas a favor del mismo y con las que se oponían”.

Elvin Heriberto Rápalo, otro de los acusados también se declaró inocente al asegurar que no conocía a la ambientalista y en ese sentido, demandó a las autoridades del Ministerio Público a que investiguen porque en su lugar lo conocen como una persona trabajadora en reparación de teléfonos.

Además aseguró que no conocía a las demás personas implicadas en la muerte de Cáceres.

Mariano Díaz Chávez dijo, “yo soy inocente y espero que para el jueves se pueda aplicar la justicia”.

“Confío en la justicia de nuestro país y por eso le he pedido a Dios que los jueces hagan el trabajo y pericias que les corresponde en base a las pruebas presentadas por la fiscalía y así gozar de la libertad que me corresponde que me han privados todos estos años”, demandó el acusado.