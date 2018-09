Gabin Andino, un hondureño que triunfa en los “e-Sports”

Conozca a Gabin Andino o como lo conocen otros gamers “Dios Stitch”, un muchacho de 22 años que está triunfando en Asia con los deportes electrónicos.

Antes de empezar a contar su historia hay dos términos que se debe tener claro: “gamer” y “e Sport”.

Un “gamer” es un jugador de videojuegos y los deportes electrónicos o “e-Sports” son competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales, aunque no exclusivamente.

Este nuevo deporte ha llegado a crear eventos de gran popularidad. Tiene varios géneros, entro los comunes están: estrategia en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador online.

Ahora si…

Gabin ha conseguido llegar lejos, a pesar de las dificultades que tuvo en el camino, se ha convertido en uno de los jugadores profesionales de éxito, ya que es uno de los latinoamericanos que ha triunfado en conseguir un pase a Asia, lo cual es algo difícil porque los jugadores de Latinoamérica son relegados a su región.

Dios Stitch es experto en “Clash Royale” un juego que consiste en proteger una base, representada gráficamente por una torre, por medio de la estrategia y colección de cartas que tienen cierto poder, todo esto en tiempo real.

Tiene un mes de vivir en Taiwán, compite en la Liga de Clash Royale Asia (CRLA), disfruta de la oportunidad que se le presentó y dijo que era “lo mejor que le pasó” a su vida. En las competencias de Latinoamérica era de los jugadores más queridos por otros equipos.

¿Por qué no con un equipo en Latinoamérica?



Cuando Gabin participó en un torneo offline, ganó primer lugar, era uno de los calificados para quedarse en un equipo. El problema es que el equipo que lo quería es de México y al momento de sacar su visa tuvo problemas con procesos engorrosos y era el periodo electoral , no había tiempo y se sumaron más situaciones que evitaban que alcanzara su objetivo.

Pero fue persistente y buscó maneras, hasta que una casualidad lo hizo llegar a donde está.

En su cuenta de Twitter leyó que alguien lastimosamente no podía participar en la Liga de Clash Royale (CRL por sus siglas en inglés), se metió a los comentarios de ese tweet y encontró que alguien le sugería participar con un equipo de Asia que buscaban jugadores, así que se contactó con esa persona, quien era un desconocido que le ayudó. Esta persona le dio el contacto.

Después de eso, se contactó con varios equipos y KIX fue el que le dio la oportunidad; le hicieron entrevistas para verificar que no tuviera problemas en viajar a Asia, por la comida y el cambio a un estilo de vida totalmente diferente. Hasta que quedó e hicieron lo que pudieron para llevarlo, consiguieron su pasaje, hizo un viaje de 40 horas para llegar a Taiwán y ahora participa en CRLA.

Era la primera vez que Dios Stitch salía de Honduras, sus compañeros de CRLA no lo conocían como jugador, aun así, les cayó bien.

Sus compañeros vienen de diferentes lugares: Malasia, Singapur y Hong Kong.

Más sobre Dios Stitch

En esta entrevista exclusiva con RADIO AMÉRICA, nos cuenta quién es él, cómo inició todo, su cambio de país y da un mensaje a los gamers de Honduras.

¿Quién es Gabin Andino?

Es un joven Ingeniero en Infotecnología, graduado de la Universidad José Cecilio del Valle. Tiene 22 años, nacido en Tegucigalpa de padres hondureños.

¿Por qué elegiste Clash Royale?

Al estar estudiando y tener horarios extensivos tenía muy poco tiempo para dedicarme a juegos de escritorio, así que de los juegos más populares en móviles elegí este.

¿Te dedicas a algo relacionado a tu carrera o sólo al equipo?

Soy desarrollador de Software, para venir acá a dedicarme a esto, dejé mi trabajo a tiempo completo en Honduras, pero aun hago trabajos como FreeLancer.

¿Cuánto tiempo le dedicaste, antes de ser un jugador profesional?

Muchas horas diarias como pasatiempo unas 4 diarias por 2 años.

¿Por qué no te uniste a un equipo en Latinoamérica?

Esta liga de Clash royale existe en Latinoamérica, Europa, Norteamérica, Asia y China. La de Latinoamérica es en México y por problemas de visado no pude asistir, me denegaron la visa.

Háblanos de tu proceso de adaptación.

No fue para nada difícil, la vida en general acá es muy diferente, aunque extraño de vez en cuando la comida de mi país no hay nada como las baleadas y la horchata.

¿Vivís solo o te acompaña algún familiar?

Acá en Taiwán vivimos en una gaming house con el equipo: los jugadores y el entrenador

¿Qué tal la comida?

Muchos fideos y arroz, en general muy buena, muy diferente a lo que se come en nuestro país, aun ando buscando frijoles fritos, creo que no existen acá jajaja.

¿Qué es lo que más extrañas de Honduras?

A mis amistades, irse tan lejos es como empezar desde cero y las barreras del lenguaje impiden un poco la socialización, pero en general estoy muy contento.

¿Te ves participando en los Juegos Asiáticos de e-sports?

Para participar en los juegos asiáticos se necesita tener nacionalidad asiática, pero espero en algún momento esto llegue a las olimpiadas en América (no es una locura) y poder representar a mi país y a Centroamérica.

¿Te ves participando en un campeonato mundial de Clash Royale?

Como equipo a eso es lo que aspiras, si salimos campeones de esta liga en la que participo nos enfrentaremos en el mundial de Clash Royale contra los campeones de las otras regiones. En este momento vamos en primer lugar esperamos seguir así.

¿Considerarías fichar por algún equipo en Latam?

Dependiendo de las circunstancias, el haber llegado hasta me abre puertas en muchos lados, dependiendo de mi desempeño podría tener ofertas para las demás regiones, las cuales en parte están más desarrolladas que Latinoamérica por el apoyo de las empresas a los e-Sports.

¿Consideras volver a Honduras en algún momento?

Amo mi país, pero venir a Taiwán y notar como se vive acá es muy tentador quedarse, a mi país solo me ata mi familia así que dejare que el destino decida por mí.

¿Podremos algún día en Honduras tener ligas profesionales de e-sports?

Esto es un mundo que viene creciendo y puede llegar a ser lo que son los deportes profesionales como el fútbol, el apoyo que den las empresas a este tipo de eventos será que lo permita que se pueda tener algo como esto en Honduras.

¿Qué le dirías a los gamers en Honduras?

Se puede vivir de esto, pero no es fácil, tienes que dejarte la carne para conseguirlo. Esfuérzate, trabaja y no te dejes desanimar por las barreras que se te pongan, también ten un plan de respaldo, no dejes tus estudios de lado por perseguir tu sueño, como los jugadores profesionales hay un tiempo en el cual te puedes dedicar a esto y muchas condiciones pueden hacer que se termine y luego que eso pase necesitas tener algo de lo cual vivir. ¡Sobre todo cree que eres el mejor del mundo que si no lo crees tú no lo creerán los demás!

Twitter:@DiosStitch

Instagram: DebinAndino

