Gabriel Rubí presentará mañana a FIFA denuncia de irregularidades en elección FENAFUTH

Radio América – El dirigente Gabriel Rubí, descalificado para la presidencia de la FENAFUTH, presentará mañana ante la comisión de la FIFA irregularidades en el proceso de elección para las nuevas autoridades del fútbol hondureño.

Rubí ya se encuentra en Zúrich, Suiza, para hacer la denuncia a las máximas autoridades del fútbol mundial, dijo, luego de agotar instancias nacionales y en la CONCACAF.

“Presentaré una serie de documentos donde dejaré constar algunas cuestiones que son incompatibles para que se desarrolle como debe ser el próximo congreso electivo programado para el 22 de marzo”, dijo.

Rubí manifestó que tras una apelación que presentó a la Fenafuth, tras ser rechazado para participar en la elección, la comisión electoral le indicaron que la respuesta es indiscutible y firme. “Desde el punto legal es incorrecto que un organismo de primera instancia adquiera un reclamo de segunda instancia, eso no es ético, es antideportivo e ilegal”, cuestionó.

Relación comisión electoral y Jorge Salomón

Agregó que ante la FIFA presentará que existen vínculos deportivos y comerciales en la comisión electoral con Jorge Salomón y eso debería limitarlos en dar resoluciones. “Pareciera que no quiere que hayan elecciones y exista un solo candidato, sin competencia”.

Según Rubí, a los candidatos a la presidencia de la Fenafuth les piden tres recomendaciones de los miembros de la organización, cuando solo existen seis miembros, requisito que a él le imposibilitó conseguirlo porque le dieron menos de 24 horas.

“Todos estos argumentos, si bien es cierto están en el Código Electoral y en los estatuto, también es cierto que son incorrectos, difíciles de manejar y están en contra de la realidad que tenemos en Honduras y eso lo plantearemos a la FIFA”, expresó.

Son cinco planteamientos que Rubí entregará a la FIFA, buscando que desde esa instancia se pida que se flexibilicen plazos, se revise miembros de la comisión electoral y su relación con Jorge Salomón, todo para que la Fenafuth se fortalezca y no ocurran hechos como en 2015, dijo.

Gabriel Rubí puntualizó que en CONCACAF no creen que él está en Zúrich para hacer la denuncia. “En Concacaf las cosas están tan mal como en Honduras y creen que me iba a quedar cin la resolución que me dieron”.