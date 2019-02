Gobernadora de EE.UU. se graba rompiendo paredes en un vídeo-ataque a Trump (VÍDEO)

(RT)- Michelle Lujan Grisham, gobernadora de Nuevo México (EE.UU.), ha publicado un video en el que aparece ‘rompiendo’ paredes con la finalidad de promover mejoras en educación y criticar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de construir un muro en su frontera de su estado con México, según se aprecia en un tuit publicado este miércoles en su cuenta oficial.

En la grabación, reproducida más de un millón de veces, se aprecia cómo la política demócrata atraviesa falsas paredes que considera muros contra el desarrollo y la inversión educativas ante la sorpresa de los actores, metidos en la piel de trabajadores de la construcción y estudiantes. “Tenemos que atravesar algunos muros para realizar cambios”, dice Grisham en las imágenes, en las que también afirma que es necesario invertir en colegios y pequeñas empresas.

El vídeo concluye cuando la gobernadora derrumba una pared en la que hay colgada una fotografía del inquilino de la Casa Blanca.

All of this talk about walls tonight… #SOTU pic.twitter.com/QFLAYHor0t

— MichelleLujanGrisham (@Michelle4NM) 6 de febrero de 2019