Hernández no asistiría a toma de posesión del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele

Radio América – El secretario de la Presidencia de Honduras Ebal Díaz, informó este sábado que el presidente Juan Orlando Hernández no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, el 1 de junio próximo.

Hasta el momento no hay invitación formal a Hernández para ese evento, “yo no creo que asista”, pero en todo caso el presidente será el que considere su presencia o no, pues Bukele desde su campaña para la presidencia se ha dedicado a insultarlo y atacarlo, dijo Díaz, a través del programa La Voz del Migrante de Radio América.

Política de seguridad

Díaz aseguró que las fuerzas de seguridad de Honduras están capturando a más miembros de grupos criminales salavadoreños que vienen a apoyar a mareros hondureños, ante su debilitamiento por las medidas que se han tomando en contra de ellos en este país.

Bukele en su plan de política no planteó ninguna propuesta en materia de seguridad pública orientada al combate de maras y pandillas, y periódicos salvadoreños lo han señalado de hacer pacto con esas estructuras criminales, indicó el funcionario hondureño.

“Es un asunto que debemos atender de manera regional, el presidente Hernández propuso la creación de la Policía Militar, la extradición de narcotraficantes, construcción de cárceles de máxima seguridad, el sistema de inteligencia y la Ley de Escuchas que nos han ayudado a disminuir la criminalidad en un 50 por ciento”, agregó.

En ese sentido el funcionario cuestionó que en El Salvador no haya una propuesta clara en materia de seguridad y más bien hay una amistad abierta del presidente electo con el expresidenciable hondureño Salvador Nasralla “que es amigo de las maras, y ese es un tema que nos preocupa”.

Al contrario indicó que Nayib Bukele ha reaccionado de manera insultante en contra de hernández, pero el mandatario no está acostumbrado a entrar a ese tipo de debates.

“Nosotros vamos a seguir planteando el debate en seguridad, no vamos a huir de un tema que es a favor de los 9 millones de hondureños que vivimos en peligro frente a las maras, pandillas y crimen organizado”, dijo.

Ebal Díaz expresó que El Salvador es un país hermano y amigo y por tanto Honduras le reitera su amistad ya que no hay intención de generar conflictos de ninguna naturaleza, y destacó la relación con el actual presidente salvadoreño y su lucha contra la criminalidad.

