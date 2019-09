¿Dónde se celebró la ceremonia de inauguración de la oficina comercial de Honduras en Jerusalén?

Radio América. La inauguración de la oficina comercial diplomática de Honduras en Jerusalén tuvo lugar el pasado domingo 1 de septiembre con la presencia del mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El acto se celebró en un ambiente de alegría como un primer paso de la oficina que tendrá estatus diplomático y carácter político, comercial y cultural, marcando así el camino para que la máxima legación diplomática del país centroamericano ante Israel se traslade de Tel Aviv a la Ciudad Santa antes de fin de año.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues algunos medios israelíes han revelado otra cara del evento que ya comienza a replicarse en Honduras y por la cual funcionarios nacionales también han hecho algunas aclaraciones.

לאן נעלם החדר בלשכת הסחר של הונדורס בו נערך הטקס? • לכתבה המלאה מתוך «לפני החדשות» עם @usegal >> https://t.co/w2lDuafcnX pic.twitter.com/bqDGbHyZNw — חדשות 13 (@newsisrael13) September 2, 2019

Ha trascendido en las últimas horas que la apertura de la oficina comercial hondureña en Jerusalén no se realizó en las instalaciones que corresponden.

De acuerdo a publicaciones de los portales The Time of Israel y New Israel 13, el inmueble donde se ubican las oficinas reales no estaban listas a tiempo para la ceremonia de inauguración y tuvieron que utilizarse las de un despacho de abogados situadas al otro lado del pasillo en la calle 10 Hillel.

Según se menciona, los letreros en la puerta del bufete de abogados fueron reemplazados con rótulos de la Cámara de Comercio de Honduras para luego (al siguiente día/lunes) eliminar la señalización y volver la oficina a su uso original.

הערב ב»לפני החדשות» עם @usegal – לאן נעלם חלק מלשכת הסחר של הונדורס, שנפתחה אתמול בחגיגיות? עורכי דין סיפרו שהפקיעו מהם ליום אחד את המשרד וכיסו את השלטים שלהם בשילוט של לשכת הסחר של הונדורס. היום כבר הוסרו השלטים והמשרד חזר לשימושו המקורי. הסיפור המלא – ב-18:45 בערוץ 13 pic.twitter.com/SObzcrVZUD — חדשות 13 (@newsisrael13) September 2, 2019

“A un periodista que acudió al bufete de abogados se le dijo que dejara de decir «tonterías» cuando se le preguntó si era la ubicación de la oficina de comercio y se le envió al otro lado del pasillo, donde le dijeron que el centro hondureño todavía estaba en proceso de ser configurado”, destacó The Time of Israel.

Una fuente de Relaciones Exteriores habría dicho al canal de ese país, según se cita en la nota, que “esta es una oficina temporal hasta que se mude a su ubicación permanente”. A la vez habría aprovechado para invitar a los empresarios israelíes ir a la nueva delegación en Jerusalén para fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

Periodistas que acompañaron el viaje de los funcionarios de Gobierno desde Honduras consultaron sobre las críticas que están surgiendo al respecto.

En ese sentido el canciller hondureño, Lisandro Rosales, respondió al decir que “el día de hoy ya están en operaciones los funcionarios de nuestra misión y han estado atendiendo a diferentes personas que han solicitado citas…”

Gobierno manifiesta

De manera puntual aclaró que se ha “generado una confusión pues se ha estado cambiando un rótulo por uno de acrílico y ya están criticando por eso. Los que no quieren el bien para Honduras critican todo. Seguimos en nuestro trabajo y los resultados dirán lo que está sucediendo”.

El Presidente Hernández también se refirió a los señalamientos contra la oficina de cooperación comercial al decir que “críticos siempre van a existir y unos son de oficio. Otros disfrutan querer que las cosas no ocurran y otros viven del rating de eso”.

En ese sentido pidió dejar de lado eso y ver las realidades, detallando que la Cámara de Comercio en Jerusalén abrió un espacio para dicha diplomacia con buen compromiso.

“Ya mirarán ustedes en los próximos días que este será un lugar muy concurrido de Jerusalén por parte de los Latinoamericanos”, auguró, asegurando reciprocidad de espacio en el nuevo edificio Cívico Gubernamental en Tegucigalpa.

