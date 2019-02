En Honduras la comunidad LGBT no lograrán el matrimonio igualitario: pastor Barahona

Radio América – El pastor evangélico Mario Tomás Barahona manifestó este sábado que la comunidad LGBT pese a que haga presiones no logrará que en Honduras se apruebe el matrimonio igualitario.

Barahona dijo que en el país no está abierta la posibilidad de anular la prohibición del matrimonio gay, y el hecho que la Sala de lo Constitucional haya admitido un recurso de inconstitucionalidad no quiere decir que lo van a aprobar.

Agregó que la Iglesia Evangélica estará vigilante de la familia, porque “el gusto del deleite sexual no va a obligar a toda una nación solo porque en otros países se ha aprobado (ese tipo de bodas) y han maldecido sus naciones, no, Honduras es diferente, aquí no va a pasar eso”.

El líder religioso mencionó que hay muchas personas con preferencias sexuales privadas a quienes han ayudado en la iglesia y han cambiado su condición, algunos son pastores, y otros están en proceso de reformarse.

“Nosotros no los rechazamos, menospreciamos ni acusamos, tenemos amigos, hay hombres y mujeres brillantes con calidad espectacular, pero en su privacidad tienen esa tendencia, aunque algunos estén casados y tienen familia, pero es una cuestión de asunto espiritual”, expresó.

Para Barahona, algunas personas con su condición sexual diferente a lo que mandó Dios (hombre y mujer) es porque fueron víctimas de abuso sexual y quedaron con deseos contaminados, con una desviación sexual, como andar en contra vía”.

Sin embargo, dijo que son asuntos privados de cada persona y no se les puede decir no lo haga, porque cada quien tiene su libre albedrío pero Honduras no se puede contaminar como lo han hecho otros países del mundo, “es cuestión de moral”.

En Honduras “el matrimonio gay no va a pasar”, confía el pastor evangélico.