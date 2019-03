Honduras anuncia apertura de Oficina Comercial en Jerusalén

Radio América. El presidente Juan Orlando Hernández participó este domingo como invitado de honor en la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), en la que aprovechó para anunciar la apertura de una oficina Comercial en Jerusalén.

Todo esto como un primer paso para estrechar relaciones entre ambas naciones, indicó el mandatario. “Está misión será una extensión de nuestra embajada en aquel país”, expresó.

Al respecto la Cancillería hondureña emitió un comunicado resaltando lo anteriormente descrito por el Presidente de la República acerca de la Misión Diplomática Oficial que tendrá Honduras en Israel.

“Desde que asumí la presidencia, hemos recibido cooperación técnica de Israel en materia de seguridad que nos ha ayudado a salvar decenas de miles de vidas y que ha sido determinante en la reducción de la tasa de homicidios en más de la mitad”, precisó.

Detalló que la Oficina Comercial y de Cooperación en Jerusalén, la capital de Israel, será como una extensión de la embajada hondureña situada en la ciudad de Tel Aviv.

Conjuntamente Israel abrirá su oficina en Tegucigalpa, de forma recíproca también con estatutos diplomáticos, agregó.

I thank my friend, the President of Honduras @JuanOrlandoH, for his announcement regarding the immediate opening of a diplomatic mission in Jerusalem that will deal with trade, as a first step towards transferring the embassy of Honduras to Jerusalem. 🇮🇱🇭🇳

— PM of Israel (@IsraeliPM) 24 de marzo de 2019