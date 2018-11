Hondutel, “dominado por la competencia y a Gobierno no le interesa recuperarla”: sindicalista

Radio América. Orlando Mejía Tercero, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), dijo este domingo que esta institución está “dominada” por compañías internacionales en el país y al Gobierno “no le interesa” inyectarle capital para recuperarla financieramente.

“Como organización sindical siempre hemos presentado a cada Gobierno los problemas de Hondutel y cómo solventarlos, pero como la idea no ha sido recuperar la empresa por la vía gubernamental, sino vía de socios, y no ha habido interés marcado porque al sector lo domina la competencia y no hay interés de inyectarle capital”, expresó Mejía.

Agregó que Sitrahondutel siempre ha tocado puertas para evitar la caída financiera de la estatal empresa, pues “está sirviendo al Gobierno y al pueblo, y no quisiéramos que sea cerrada por negligencia por gobiernos de turno”.

Mejía Tercero dijo que Hondutel pudo estabilizarse en 2015 cuando hubo suspensión de trabajadores, quienes asegura, han soportado toda la crisis ante la falta de inversión a la empresa pública de las comunicaciones.

Recuperación de Hondutel

“Hemos hecho cosas increíbles, hasta planes de despido voluntario hemos logrado pactar, se dieron suspensiones de personal pero de mala manera porque luego fueron despedidos, y ahora regresan a la empresa”, manifestó.

El sindicalista reveló que en los últimos años se han venido suprimiendo líneas de telefonía fija, porque “de alguna manera ya no es una alternativa para el pueblo”, pero consideran que la compañía estatal puede recuperarse y han presentado proyectos a las autoridades para incursionar más fuerte en internet.

La pérdida de Hondutel anda en unos 150 millones de lempiras “que se pueden recuperar, con la voluntad que nos permitan una línea de crédito para construir esos anillos que le hacen falta” y competir con el servicio de internet y cable, pues la telefonía celular tampoco se pudo explotar, llegando a trabajar apenas con la tecnología 2G, sostuvo Mejía.

El próximo miércoles se iniciará una mesa de diálogo entre autoridades de Hondutel, junta directiva, trabajadores, Conatel y Gobierno para conocer de cerca las debilidades y fortalezas de la institución y de esa manera buscar un modelo de negocios atractivo para llevarla al desarrollo, ya sea con fondos propios, externos o alianzas, informó Orlando Mejía Tercero.

Un modelo de negocios sería lo indicado para que la estatal de comunicaciones no desaparezca, y si el Gobierno no intenta recuperarla la empresa va a la quiebra, señaló Mejía, pues se seguirían suprimiendo líneas fijas, no hay interés en invertir en fibra óptica y vienen más empresas privadas al país, puntualizó.