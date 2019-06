Igor Garafulic lamenta que en el diálogo no se tocó temas como de salud y educación

Radio América. El representante del diálogo político de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, señaló este miércoles que la «gran lección es que el año pasado se perdió mucho tiempo sin tocar mas temas por ejemplo: del sistema de salud y educación».

Lamentó que en ese entonces los que estaban dirigiendo el diálogo tanto del Gobierno y de la oposición centraron la agenda solo en el tema político con la conformación de las cuatro mesas como las reformas electorales y constitucionales.

«Por mas que nosotros desde Naciones Unidas tuvimos el espíritu en salir hablar a los departamentos e incorporar mas actores y otros temas eso no fue posible», subrayó Garafulic.

Acto seguido dijo, «Mi mayor deseo es que los procesos de diálogo que se están iniciando tengan en cuenta las lecciones y que no cometan los mismos errores, sino que incluyan más actores y escuchen la opinión de los departamentos».

Por otra parte en los acuerdos del diálogo para solucionar la crisis política del país, Igor aseguró que no se tocó el tema de una constituyente y por tanto no hubo conclusiones al respecto, pero que hoy en día reviva ese aspecto a él no le llama la atención.

