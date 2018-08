Importadores de combustibles piden inclusión en venta a través de tarjeta de transportistas

Radio América. La Cadena de Importadores de los Combustibles este lunes pidieron al Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, incluirlos en el nuevo mecanismo de venta a través de la tarjeta de los transportistas.

Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), dijo que como sector nacional independiente que alberga a casi 200 estaciones ubicadas en todo el país, no entienden de una negociación solo con una empresa y ahora se habla de hasta 20 gasolineras.

La representante del rubro aboga para que el proceso sea transparente y a la vez no excluyente. En ese sentido, Silva lamentó el no llamado al sector nacional que representa, a la mesa de negociaciones para saber del mecanismo.

Recomendó a las autoridades gubernamentales no establecer un mecanismo excluyente en el negocio, donde muchas gasolineras ya brindan el servicio al transporte y además considera que un solo un grupo de empresas no va a funcionar.

“Pedimos en ese negocio no sea excluyente, porque el pastel no puede repartirse en un solo grupo, sino en toda la cadena de comercialización del combustible e incluyendo a las compañías petroleras, aunque estas no representan al sector nacional”, cuestionó la representante de Ahdippe.