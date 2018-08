Inmigrantes descubren que solicitar asilo siguiendo la ley no es garantía

Inmigrantes descubren que solicitar asilo siguiendo la ley no es garantía

(Redacción VOA). Estuvieron separados por casi cuatro meses. Aunque cruzaron la frontera en un punto legal de entrada, Capi y su hija Jamie de 12 años fueron separados, y esto fue en marzo, un mes antes de que la administración Trump implementara su política de cero tolerancia que requería separaciones familiares.

Capi (no es su nombre real) viajó desde Honduras y entró a Estados Unidos con Jamie en Hidalgo, Texas. Atravesaron el puente internacional, se presentaron ante un oficial de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de EE.UU. y pidieron ayuda.

El padre y la hija fueron clasificados como “extranjeros que llegan” una vez que fueron presentados a un oficial de CBP.

La pareja estaba siguiendo la ley: “Si busca asilo, vaya a un puerto de entrada. No es necesario quebrantar la ley de los Estados Unidos para buscar asilo “, dijo Kirstjen Nielsen, secretaria de seguridad interna de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa en junio en la Casa Blanca.

“Si un adulto ingresa en un puerto de entrada y solicita asilo, no será procesado por ingreso ilegal. No han cometido un crimen al llegar al puerto de entrada “.

El dúo padre-hija hizo todo por el libro, sin embargo, fueron separados.

Capi fue llevado al Centro de Detención de Río Grande y luego fue trasladado al Centro de Detención de Elizabeth, en Nueva Jersey. Jamie fue llevada a una instalación en Harlem, Nueva York, que es operada por los Centros Cayuga, una organización local sin fines de lucro bajo contrato con la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) de EE.UU. para alojar a menores no acompañados.

La menor de 12 años fue atendida por una familia de crianza temporal, de quien Jamie dijo que a veces tenía seis niños bajo su cuidado.

El problema de padres e hijas

Según un oficial de la CBP, si un adulto varón llega a la frontera con su hija, los dos generalmente son procesados juntos. Mientras no haya sospecha de daño al niño y no haya duda de que son una unidad familiar, normalmente no son separados.

“Se mantienen separados temporalmente hasta que ICE [la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, el brazo investigador del Departamento de Seguridad Nacional] pueda venir … ellos son liberados o van a un centro residencial familiar, y tienen centros residenciales familiares con hombres cabezas de familia con hijas. No son tan comunes porque no tienen tantos “, dijo el funcionario.

“Les diré … es mucho más difícil encontrar un lugar para un cabeza de familia con una hija que para una mujer cabeza de familia”, agregó el vocero de la CBP.

El funcionario no pudo hablar sobre el caso de Capi, pero dijo que hay situaciones en las que la separación se ha producido según la discreción de un agente.

“Si hay un momento en el que nuestros agentes sienten que tal vez ese niño [una niña menor] no está segura en un ambiente, entonces colocarían a ese niño en un área de espera femenina UAC [centro para menor no acompañado] hasta que se decida la disposición de la unidad familiar. Y luego serán liberados o enviados a ICE juntos “, dijo el funcionario.

Ever Castillo y su familia, inmigrantes de Honduras, escoltados al otro lado de la frontera

Sin seguimiento

Los padres y los niños “a menudo” son separados porque la mayoría de los centros de detención familiar tienen solo madres con sus hijos, dijo a la VOA Jennifer Podkul, directora de políticas de Kids In Need of Defense (KIND por sus siglas en inglés).

Según un informe publicado en 2017 por KIND, algunas familias fueron separadas incluso antes de la administración actual, “tanto intencionalmente como sin intención, por las decisiones de custodia y aplicación de la ley de inmigración del gobierno de los Estados Unidos”.

“Lo que estamos tratando de mostrar al hacer ese informe es que el DHS no tenía una forma sistemática de, en primer lugar, identificar a las familias que viajaban juntas”, dijo Podkul.

Ella agregó que los miembros de KIND habían estado en contacto con los funcionarios del gobierno de EE.UU., diciéndoles que estaban sucediendo separaciones, aunque no en números “enormes”, y que había formas de prevenirlos.

“Sabes, creas números de seguimiento cuando le preguntas a la gente …” ¿Viajas con alguien? “Para que puedas evitar todos estos problemas. … Quiero decir, las recomendaciones fueron hechas. Redactamos documentos oficiales para el gobierno, tuvimos reuniones con ellos. Después de que no hicieron nada, decidimos publicar ese informe”, dijo.

Viaje a EE. UU.

Capi le dijo a VOA que se fue de Honduras “por la extorsión y la tortura que me hicieron. … Nos obligan a pagar dinero que no les debemos “.

Hablando en español, dijo después del viaje a Estados Unidos, el momento más aterrador fue cuando los funcionarios de inmigración se llevaron a su hija lejos de él.

“Ellos [los oficiales de inmigración] no sabían nada de ella y no me dijeron a dónde la llevaron ni cómo recuperarla. Cuando estaba detenida, les decía: ‘Si me deportan, por favor depórtenme con mi hija'”.

Los detenidos, dijo Capi, realmente no recibieron información, especialmente aquellos que fueron separados de sus hijos.

“En detención hubo mucha confusión. Mucha gente quiere salir. Algunos se enojan “, dijo Capi a VOA. “[Dentro de la detención], algunos oficiales hablan español, pero no quieren hablar contigo porque dicen que no es su trabajo [hablar en español]”.

Mientras estuvo bajo custodia, Capi tuvo apendicitis y tuvo que ser llevado a un hospital. Sus pies, cintura y manos estaban encadenados.

“Pero es una mentira decir que me trataron bien. Para cosas pequeñas, sí, lo hicieron. Pero otras cosas, para nada “, agregó.

“Y como tenía los pies esposados, creo que se cayó”, explicó la abogada de Capi, Christine M. Fox. “Entonces, él no quiere que pienses que lo trataron bien. Eso no sería exactamente correcto “.

Oportunidad de ser escuchado

Capi fue liberado con la ayuda de Fox, pero estuvo separado de su hija durante cuatro meses inexplicables. Él aprobó la entrevista de miedo creíble y tiene un caso de asilo pendiente.

“Muchas veces” las personas entran y salen de las instalaciones de CBP en 12 horas, dijo el funcionario de CBP, a veces 72 horas. Pero no todos los centros de procesamiento son iguales, agregó el funcionario.

El plan de Capi ahora es superar todo lo que pasó en este viaje con la ayuda de su abogado de inmigración pro bono. “Creo que aquí en los Estados Unidos tenemos la oportunidad de ser escuchados, porque en nuestro país nadie nos escucha. No somos respetados y estamos muy asustados. Solo deseo tener una mejor oportunidad en la vida. … Y más que nada, solo quiero estar con mis hijos”, dijo.

Capi esperaba reunirse con familiares en Florida.