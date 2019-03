Jefe del CNA señala que el Gobierno solo en discurso combate la corrupción

Radio América – El jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, señaló este jueves que el Gobierno de Honduras solo en discurso combate el flagelo de la corrupción.

Fernández cuestionó que Honduras “está en lo peor” considerado uno de los países más retrasado en temas de prevención y combate a la prevención según Doing Business.

“A pesar de los discursos que se combate la corrupción eso no es una realidad”, dijo el experto, a su vez cuestionando que no se respeta el Estado de Derecho y no se administra bien los fondos público.

“Cómo pretendemos decir que somos transparentes y combatimos la corrupción cuando existe una Ley de clasificación de documentos públicos que limitan el acceso a la corrupción. Hay muchas cosas que solo son discurso pero la intención es mantenerse cometiendo actos de corrupción”, indicó.

