“Joker”: la nueva película de DC Comics reveló su esperado tráiler

A un día del estreno de “Shazam“, Warner Bros. reveló por medio de YouTube y Facebook el esperado primer tráiler de “Joker”, su nueva película basada en los personajes de DC Comics.

Protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, “Joker” sigue al humorista Arthur Fleck, el cual es despreciado por la sociedad y se vuelve un loco agente del caos en Gothan City.

El tráiler de “Joker” para YouTube llega tres meses después de haber finalizado la filmación en Nueva York, que hace las veces de Gotham. Semanas antes de revelarse este adelanto, hubo filtraciones en las que el villano provoca desmanes en una estación del metro.

“El ‘Joker‘ se siente único, es su propio mundo en algunas formas, y tal vez, mayormente, me asusta mucho”, indicó el actor en entrevista con Collider.

Este es el segundo “Joker” que el Universo Extendido de DC Comics ha revelado al mundo en los últimos años. El primero fue Jared Leto, quien participó en “Suicide Squad“. Antes de Leto, el rol fue para Heath Ledger en “The Dark Knight” (2008).

EN EL TRÁILER:

¿De dónde proviene el Guasón, uno de los villanos más famosos de Ciudad Gótica? El director Todd Phillips explora el origen de un hombre golpeado por el mundo.

El tráiler muestra a Joaquin Phoenix como Arthur Fleck antes de convertirse en villano, bailando con su madre, ayudándola a tomar un baño, trabajando como payaso y siendo golpeado por acosadores: se le muestra como víctima.

“Mi madre siempre me dijo que tengo que poner mi mejor sonrisa”, se escucha decir al comienzo. “Que tenía un propósito, traer risas y alegrías al mundo”.

“¿Soy yo o las cosas se están poniendo cada vez más locas?”, se pregunta luego de que un grupo de niños le robara una cartel de remate de una tienda y luego se lo rompieran en la cabeza.

Lo único que lo delata es una risa espeluznante que muestra el camino hacia un Guasón oscuro, perturbador.

“No tengo mucho que decir sobre esta película porque aún está tomando forma, pero también porque quiero que sea una sorpresa”, dijo Phillips en la presentación del tráiler en la conferencia que reúne a productores, distribuidores y dueños de salas de cine en Las Vegas, una ciudad que no le es nada ajena (dirigió la trilogía de “¿Qué pasó ayer?”).

“Mucho se ha dicho de lo que este filme es y lo que no, y la mayoría no sido acertado. Me imagino que es algo que esperar cuando te propones hacer la historia sobre los inicios de un personaje amado cuyo origen no es definitivo”, añadió, tras calificar como “tragedia” el género de la película .

DATO

“Joker” llega a los cines de Estados Unidos el 4 de octubre del 2019. Incluye actuaciones de Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron, Shea Whigham, etc.

Fuente: Diario El Comercio.

Lea más: Vídeo: acabó la espera, se estrena tráiler de Avergers 4