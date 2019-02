Jonathan Rougier: “Me ilusiona jugar con Honduras, me siento parte de este país”

La posible naturalización del guardameta Jonathan Rougier ha sido el tema de la semana en el fútbol de Honduras, pero hasta viernes se pudo escuchar la voz del protagonista.

Durante su intervención ante los medios luego de la práctica con Motagua, Jonathan Rougier admitió que le ilusiona jugar con la selección de Honduras, pero también aclaró que no es algo que le quite el sueño.

“No siento estar en el ‘ojo mediático’ porque no soy de leer redes sociales y esas cosas. Tranquilo, no me hago problema. Me gustaría naturalizarme no solo por el tema deportivo, sino porque desde que llegué mi familia y yo nos hemos sentido muy bien”.

“Me siento parte de este país. Para Dios no existen las fronteras, eso es cosas de los hombres. Me han preguntado si me gustaría naturalizarme pero no nada oficial, solo se hizo informalmente”.

“Sirve como reconocimiento del trabajo personal y grupal, la gente me lo ha hecho sentir en la calle y eso me pone contento. No tengo experiencia con selecciones argentinas y tampoco no me lo he propuesto como meta con Honduras”

“Hay un montón de requisitos que cumplir y hay un técnico que tendría que escogerme. Claro que me ilusiona porque Honduras es una selección de prestigio en Centroamérica. No es una motivación; motivación es trabajar bien con el club”, explicó Jonathan Rougier.

Esta semana el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo, anunció que naturalizarán a Jonathan Rougier para ponerlo al servicio de la selección de Honduras.

Inmediatamente la noticia se hizo viral, pero posteriormente se conoció que debido a una regulación de FIFA Jonathan Rougier podría jugar con la selección de Honduras hasta 2022, cuando haya cumplido cinco años de residir en el país de forma ininterrumpida.