Jorge Cálix asegura que el candidato de Libre será el próximo presidente de Honduras

Radio América. Luego de su gira política realizada este fin de semana en varios sectores del departamento de Olancho, el diputado y precandidato del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, manifestó que luchará por la candidatura presidencial del instituto político para sacar al Partido Nacional del poder.

Ante el trabajo político llevado a cabo en el vasto departamento, el congresista ahora con aspiraciones presidenciales manifestó, “yo me voy muy contento y mis expectativas están mas que superadas con el recibimiento que me dieron mis paisanos y eso me motiva ir a todos los rincones del país”.

En su recorrido que hará Cálix en todo los lugares del territorio catracho, según él, es “para construir una plataforma que garantice a los hondureños un cambio inmediato y la construcción de la nueva patrias en que todos cabemos”.

El parlamentario además dijo que en su trabajo su “único objetivo será sacar al Partido Nacional y a los corruptos de Casa Presidencial”.

“El partido tiene otros candidatos y en ese sentido, yo espero que vayamos a una justa interna, fraterna y amigable, en donde escojamos al mejor hombre o mujer para poder encabezar la planilla presidencial con la vista puesta en las elecciones generales”, aseveró el entrevistado.

Para el congresista, el “candidato de Libre va a ser el presidente de la República de Honduras” y subrayó que las corrientes internas no provocarán división en Libre.

Jorge Cálix para finalizar prometió que de su parte no habrá ninguna ofensa en contra de sus compañeros militantes, al contrario puntualizó que él será un “factor de unidad en el instituto político”.