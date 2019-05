Jorge Cálix cuestiona al Partido Nacional por la aprobación de contratos a «matacaballo»

Radio América. Luego del zafarrancho ocurrido este día en el Congreso Nacional en donde diputados de Libre se dieron a golpes y empujones con congresistas del Partido Nacional, esto por la aprobación de un decreto relacionado con el Registro Nacional de las Personas (RNP), el parlamentario opositor Jorge Cálix, cuestionó que esos contratos fueron aprobados a «matacaballo».

El congresista opositor acusó al partido de gobierno de aprobar leyes sin tener los 65 votos de los diputados entre ellos: la aprobación de cuatro contratos como ser: uno para el Aeropuerto de Palmerola pese a que ese proyecto es de un concesionario privado.

Cabe mencionar que con la dispensa de dos debates el Congreso Nacional aprobó la tarde de este miércoles el contrato de licencias en modalidad de despliegue ilimitado, servicios de administración a la nube y desarrollo del sistema de identificación Nacional del Registro Nacional de las Personas (RNP) con la empresa extranjera Oracle

También se aprobó en el Legislativo, en único debate la reforma del artículo 2 del decreto No. 71- 2016, del contrato de concesión del aeropuerto Palmerola, entre otros dictámenes.

Entorno Cálix señaló, «¿Cómo es posible que el Partido Nacional haya hecho esas cosas, lo hicieron a matacaballo. Me preguntó el porqué no hacen lo mismo con la Ley de Colaboración Eficaz, porqué no derogan el Código Penal y la Ley de Secretos».

Añadió que «los nacionalistas hacen las cosas para su propio beneficio y no para el pueblo hondureño».

El congresista opositor cuestionó la aprobación según él de un «contrato lesivo» como el de Palmerola que se desconoce el plazo y la tasa de interés, y puntualizó que «esos si le hacen daño al pueblo hondureño porque serán pagados por los hijos y nietos».

Información: Rony Salinas