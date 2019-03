Julieth Handal: “El COHEP debe abstenerse de empujar campañas contra la MACCIH”

Radio América.

A criterio de la ex presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Julieth Handal dicha institución debe abstenerse de “empujar” campañas de desprestigio en contra la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Según lo expresado por la empresaria es en estas situaciones donde el COHEP “es el que debería estar propiciando que en el país se haga justicia”, de igual forma en los casos de narcotráfico.

Asimismo, Handal dijo que desde hace tiempo están interfiriendo con la MACCIH, y que parece que Luis Almagro no la ha sabido defender, además que el trabajo que hace la Misión no tiene nada que ver con la falta de inversión en el país porque no tienen relación.

Considera que ahora que el COHEP no tiene una postura oficial debe rectificar, ya que hasta ahora solo ha sido una opinión personal de algunos de sus miembros, que, aunque tengan razones para pensar que la MACCIH no debe estar en el país tampoco depende de ellos para que la misma se quede.

Lea también : Presidente del COHEP pide a la MACCIH presente casos de corrupción ante tribunales, no públicamente