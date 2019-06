Justicia encarcela a hondureño acusado de incendiar portón de la embajada de EEUU

(AFP). Un juzgado hondureño decretó este jueves prisión preventiva a un joven acusado de incendiar el pasado sábado con neumáticos de vehículos el portón de entrada de la embajada de Estados Unidos en Honduras, anunció una portavoz oficial.

El tribunal procesó con «prisión preventiva por los delitos de incendio agravado y daños en perjuicio de la embajada de Estados Unidos» a Rommel Valdemar Herrera Portillo, de 23 años, informó en rueda de prensa la portavoz del juzgado penal de Tegucigalpa, Bárbara Castillo.

Herrera, un estudiante de Pedagogía de la Universidad Pedagógica e hijo de dos docentes, fue capturado horas después de que al menos dos encapuchados incendiaron neumáticos que destruyeron el portón del edificio de la embajada, en un momento en que no había miembros de la seguridad en la zona.

Castillo añadió que el juez valoró las evidencias para dejarlo en prisión, pero que la defensa tiene tres días para interponer recursos.

Indicó que por «daños» la pena es de tres a a cinco años de prisión y por «incendio agravado» de seis a doce años.

Durante la audiencia, familiares y simpatizantes del movimiento de médicos y magisterio realizaron una manifestación frente al tribunal exigiendo la libertad del joven, que fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, unos 30 km al este de Tegucigalpa.

El incendio fue provocado cuando miles de médicos y profesores, junto con estudiantes, llevaban a cabo una manifestación –aunque distante de la embajada– contra el gobierno.

Los manifestantes demandaban la derogación de dos decretos que a su juicio privatizan la educación y la salud y facilitan despidos masivos de empleados por sustituirlos por activistas.

La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Heyde Fulton, pidió a las autoridades que «los responsables sean llevados ante la justicia».

No obstante y tras conocerse la resolución del juez, el abogado defensor de Herrera Portillo, Eddie Tábora, calificó de lamentable que en Honduras los jueces no sean independientes y también que el Ministerio Público «se ha vuelto casi cazando a las personas que presentan», en su caso a su defendido.

Añadió que las autoridades judiciales no probaron el delito contra su cliente Rommel Baldemar Herrera Portillo, porque los vídeos que presentaron fue de un hecho ocurrido, pero las pruebas fueron declaradas nulas.

Tábora cuestionó que el juez dio su fallo pensando en el hecho, pero no en la prueba; y ante eso manifestó que esas acciones son «sumamente grave para cualquier persona y no solamente a los de las luchas sociales».

«Consideramos que los hondureños y hondureñas debemos empezar a luchar por el derecho de la justicia. No podemos seguir con estas condiciones en el país, con jueces que no son independientes y un Ministerio Público que no hace bien su trabajo», demandó el profesional del derecho.

Información: Ana Julia y AFP.